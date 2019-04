Top hvězdy NHL cítí obrovskou frustraci. Místo play off je čeká dovolená

Mají hvězdy, které obdivuje celý hokejový svět a ve statistikách drtí většinu konkurence, jenže až v sezoně začne opravdu jít do tuhého, celý tým už bude na dovolené. Co naplat, že v dresu Edmontonu září superstars celé NHL Connor McDavid a Leon Draisaitl, když Oilers budou v play off znovu chybět a fanouškům se v tomto ročníku naposledy představí v neděli.

Nejde o žádné překvapení. Už nějakou dobu nebylo otázkou ´jestli´, ale ´kdy´ bude na sto procent jasné, že se kanadský tým do play off opět nedostane. Definitivu mu vystavila pondělní porážka v Las Vegas 1:3. A málokdo nesl osud týmu hůře než právě kapitán McDavid.

„Úroveň frustrace? Ta je opravdu hodně, hodně vysoko. Chtěli jsme play off hrát jako tým. Já osobně jsem samozřejmě toužil hrát play off. Nejsem z toho šťastný, čeká mě pořádně dlouhé léto," smutnil McDavid, který s Oilers nepostoupil do vyřazovacích bojů třikrát během čtyř let strávených v klubu.

„Tohle byla hodně šílená sezona. Měnili se trenéři, generální manažeři. Dobré časy střídaly ty zlé. Bylo to jako jízda na horské dráze. Emočně a mentálně to bylo dost náročné. Byli jsme blízko a pak jsme zase odpadli," pokračoval se 115 body (41+74) aktuálně druhý nejlepší muž kanadského bodování NHL.

Ani na otázku, zda se tým poučí a v příští sezoně už nebude ve vyřazovacích bojích chybět, nedokázal najít pozitivní odpověď. „Podívejte se kolem. Vždyť nemáme ani generálního manažera. Myslím, že vůbec nejsme v pozici, abychom komentovali příští sezonu. Spousta věcí je v nepořádku, je třeba je vyřešit. Doufám, že se do čela dostane chlápek, který poskládá dobrý tým," konstatoval hvězdný útočník.

Kanadské bodování NHL: 1. Kučerov (Tampa Bay) 79 125 (39+86) 2. McDavid (Edmonton) 75 115 (41+74) 3. P. Kane (Chicago) 78 105 (41+64) 4. Draisaitl (Edmonton) 79 102 (47+55) 5. Marchand (Boston) 78 98 (35+63)

Edmonton se aktuálně krčí na 13. místě Západní konference. „Prostě tým není dost dobrý. Měli jsme série porážek, které jsme nedokázali zastavit. Musíte umět rychle najít způsob, jak zastavit krvácení," pustil se McDavid obrazně do vysvětlování, co jeho mužstvu chybělo.

Na jeho kousky, či góly a asistence jeho spoluhráče Draisaitla, kterému v produktivitě patří se 102 (47+55) body čtvrté místo, si fanoušci budou muset v nadcházejících týdnech nechat zajít chuť.

V historii NHL se stalo jen dvakrát - Pittsburghu Penguins v roce 1989 a Quebecku Nordiques o dva roky dříve - že tým se dvěma hráči s více než stobodovým ziskem nepostoupil do play off.