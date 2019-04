Hrdina Mrázek vychytal stou výhru v NHL. Pastrňák se opět trefil

Krejčí měl prsty hned v prvním gólu zápasu, když po jeho přihrávce do mezikruží srazil střelu Jakea DeBruska bránící hráč Columbusu tak nešťastně, že se puk snesl na horní část branky a následně se od zad gólmana Sergeje Bobrovského odrazil do brány.

Bruins ještě do první přestávky zvýšili a ve druhé třetině pak v rozmezí 46 sekund dali dva góly. Nejprve se trefil Brad Marchand, jenž se po utkání stal desátým hráčem v historii klubu se stobodovým ziskem (36+64), a následně opět De Brusk, jemuž do úniku s Karsonem Kuhlmanem znovu nahrával Krejčí.

Hned po druhé přestávce přišla chvíle pro Davida Pastrňáka. Trochu nenápadnou střelou krátkým švihem zaznamenal už 37. trefu sezony. Opaření domácí sice v závěrečné třetině snížili na 2:5, ale zbytky nadějí definitivně rozmetal šestým gólem hostů Kuhlman.

Bruins si po výhře upevnili druhou příčku ve Východní konferenci, zatímco Columbus po porážce čeká v posledních dvou zápasech základní části nervózní boj o divokou kartu z konference do play off.

Jen o bod víc než Blue Jackets má Carolina, jíž pomohl 23 úspěšnými zákroky brankář Petr Mrázek. Ten proti Torontu oslavil jubilejní stou výhru v NHL.

„O Petrovi můžu mluvit jen v superlativech. Hned několikrát jsme propadli, ale on jenom ve třetí třetině vytáhl čtyři nebo pět parádních zákroků v momentech, které by určitě změnily průběh zápasu. A kdo ví, co by se pak stalo. On byl podle mě rozdílovým hráčem celého zápasu," chválil českého gólmana po utkání kouč Rod Brind'Amour.

Zřejmě klíčový gól hostů na 3:1 vstřelil ve třetí třetině po účinném napadání celého útoku domácí rozehrávky Jordan Staal. Do prázdné brány pak pečetil výhru svým druhým gólem v utkání Dougie Hamilton. Za domácí se trefil jen kanonýr John Tavares.

Pittsburgh nevyužil příležitost definitivně si pojistit účast v play off, když v Detroitu prohrál 1:4. Na vítězství Red Wings se podílel jednou asistencí Filip Hronek. Výhru Red Wings zařídili dva dvougóloví střelci Tyler Bertuzzi a Anthony Mantha.

Jistotu v play off už si naopak zajistil poprvé od roku 2016 Dallas, který i díky asistenci Radka Faksy porazil Philadelphii 6:2. Za Flyers zaznamenal jednu asistenci Jakub Voráček.

Bod za asistenci má i Tomáš Hertl za přihrávku při přesilovkové střele Joea Pavelského. Ten proti Vancouveru zvyšoval na 2:0, domácí se ale rozjel k velkému obratu a nakonec slavili výhru 4:2.