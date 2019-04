NHL zažila jeden z nejbizarnějších gólů. Prsty v něm měl i Krejčí

Byl to jeden z nejbizarnějších a nejpodivnějších gólů, jaký v probíhajícím ročníku hokejové NHL padl. Úvodní trefa Bostonu v úterním utkání na ledě Columbusu padla hodně kuriózním způsobem a prsty v ní měl i český útočník Medvědů David Krejčí.

Z duelu ještě neuběhly ani dvě minuty, když rodák ze Šternberku našel přihrávkou od levého mantinelu v mezikruží číhajícího Jakea DeBruska. Ten se rozhodl ihned vypálit, jeho střelu ale zablokoval obránce Blue Jackets David Savard.

Kotouč se vznesl vysoko do vzduchu, spadl na horní část branky, od níž se odrazil do zad gólmana Columbusu Sergeje Bobrovského a následně do branky.

„Byl to bláznivý gól. Ale dostali jsme, co jsme si zasloužili, protože Boston byl lepší," musel uznat po prohře 2:6 kouč Columbusu John Tortorella.

Jeho tým navzdory vysoké porážce drží dva zápasy před koncem základní části soutěže poslední postupové místo do play off ve Východní konferenci. Boston už má účast ve vyřazovací části jistou, v prvním kole narazí na Toronto.