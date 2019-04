Dva hattricky a 35 gólů? S tím jsem nepočítal, přiznal Žralok Hertl. V play off chce být lídrem

Když Tomáš Hertl mluvil o sérii prvního kola play off NHL proti Vegas, použil větu, že to bude „hodně, hodně, hodně těžké". Pětadvacetiletý útočník San Jose prožil životní základní část, když nastřílel 35 gólů a 74 body si vytvořil osobní rekord. Hned ale dodal, že v bitvách o Stanley Cup musí přepnout na ještě vyšší úroveň. Jeho spoluhráči ale z minulých let vědí, že to chasník ze Šeberova zvládá skvěle.

Poslední dva zápasy základní části jste sice vyhráli, ale předtím to byla ze strany Sharks docela bída. Máte pro to nějaké vysvětlení?

Nevím, čím to bylo. Ale rozhodně to nebylo příjemné, z předešlých deseti zápasů jsme vyhráli jeden. Mohli jsme klidně zabojovat o první místo v konferenci, ale kvůli porážkám bylo dlouho dopředu jasné, že půjdeme zase na Vegas jako loni. Hráli jsme dobře třeba jen půlku zápasu a dělali jsme zbytečné chyby. Dobré ale je, že jsme se na konci zase vzchopili.

O San Jose se pořád mluví jako o jednom z největších favoritů. Není to trochu svazující?

V play off se začíná od nuly a všechny statistiky se mažou. Je to o level výš a my ten level hlavně musíme najít, protože poslední zápasy jsme nehráli jako jeden z favoritů. Nesmíme si po druhém třetím zápase série s Vegas říkat, co se to děje, ale musíme být na to připraveni.

Gólman Vegas Malcolm Subban inkasuje čtvrtý gól z hole útočníka Calgary Mikaela Backlunda.

Candice Ward, Reuters

V posledním utkání se vrátil po delší době do hry Erik Karlsson. Může to být pro tým ten pravý impuls?

Poslední roky se nám to stává, že v play off míváme dost zraněných. Minulý rok snad pět kluků hrálo se zlomeninami, přetrženými vazy. Je strašná škoda, že nám vypadl Radim Šimek, který si výborně rozuměl s Burnsem a byl důležitou součástí týmu. Kromě Erika se ale teď vrátil i Joe Pavelski, který měl nějaké problémy s kolenem. Tak to snad bude dobré.

Když se ohlédnete za minulým půlrokem, na co jste nejvíc pyšný?

Před sezonou jsem si věřil, že můžu víc bodovat. Dostal jsem ice time a dobře jsem ho využil. Určitě jsem ale nepočítal s tím, že dám 35 gólů a dva hattricky. Jsem hrozně šťastný, že mi to tam padalo. Beru to jako nejvydařenější sezonu a doufám, že v play off to bude podobné.

V minulých letech jste zažíval více či méně dlouhá období bez bodů, ale tato hluchá místa jste teď úplně eliminoval. Jak?

Teď jsem měl nejvíc tři zápasy bez bodu... Já si prostě věřil hned od začátku sezony. Měl jsem dost času něco předvést a na přelomu roku přišly i góly. Nebál jsem se kličky, podržet puk a rozehrát. A sebevědomí vždycky pomůže. Ať jsem hrál na křídle, nebo centra. Když hrajete super hokej a nemáte body, tak je to složitější, než když vám to tam napadá. Já hlavně doufám, že na to navážu a nebude to jen jedna takhle dobrá sezona. Myslím, že to v sobě mám. I když to bude dlouhá cesta, tak se na ní pořád můžu zlepšovat.

Váš táta vám občas z legrace říkal, že dáváte jen ušmudlané góly. S tím už po vašich střeleckých koncertech asi přestal, ne?

Mámě jsem se zmínil, že táta má asi větší radost, než když jsem dával góly jen z dorážek kolem branky. Jsem rád, že jsem se prosadil i po nějakých akcích a kličkách. Posledních pár let to bylo třeba i kvůli zranění, že mi trvalo, než jsem se rozehrál, ale tuhle sezonu jsem byl většinou zdravý. Jen první dva měsíce jsem se s něčím trápil, nebylo to ale naštěstí koleno, abych vynechal delší dobu.

Loni jste sérii s Vegas ztratili v šesti zápasech, co se vám z ní nejvíc vybaví?

Tím hlavním důvodem, že se Vegas dostalo až do finále, byl gólman Fleury, který chytal neuvěřitelně. Poslední zápas v sérii jsme byli lepší, dali jsme snad tři tyčky, ale on měl neskutečné zákroky. A pak samozřejmě ta jejich aréna ve Vegas. Atmosféra je žene a je tam hrozný hluk. Pořád si ale myslím, že jsme je mohli porazit.

Vy jste se před rokem v play off pasoval do role lídra Sharks. Dokonce vás díky jednomu proslovu přirovnávali k Marku Messierovi...

V play off se mi většinou daří a cítím se jako jeden z lídrů. Letos musím pomoct víc i těmi góly. Jsem strašně rád za důvěru, kterou mám, a věřím, že budu ještě větším lídrem. V týmu máme velká jména, ale „Jumbo" Thornton taky nebude hrát pořád a já se mu chci přiblížit a ještě se od něj něco naučit. Budu rád hráčem, na kterého tým spoléhá.

Velká část Sharks včetně vás pamatuje finále z roku 2016. Může se to letos hodit?

Už víme, jaký to má náboj. A před těmi třemi roky to bylo neskutečné. Loni k nám ale přišel Evander Kane, který play off nikdy nehrál, jenže je na něj stavěný. Má rychlost, rád dohrává souboje. V play off musí hrát člověk trochu jinak, potřebujete se dostat na extra level. Celý tým se uzavře a soustředí se jen na to, aby vyhrával.

Jak jste na tom se silami? Pořád vám ještě pomáhá, že jste při pauze kolem Utkání hvězd strávil pár dnů na Havaji a nasbíral trochu energie?

Už je to trochu delší dobu, ale určitě mi to prospělo. Teď máme před play off krátkou zápasovou pauzu, takže tam nějaké síly taky načerpám. Ale člověk je rád v tempu. V play off mívám pocit, že mi síly ještě přibývají.

Budete mít kromě vaší snoubenky Anety v hledišti ještě někoho z rodiny?

Na první kolo ne. Ale kdybychom hráli finále..., tak bych tu rád někoho měl. Já už si ho sice zahrál, ale nikdy nevíte, jestli se vám to ještě podaří. Jumbovi bude 40 a taky ho hrál jen jednou. Cesta je dlouhá a musí se sejít všechno, aby se tam člověk dostal... Teď je ale potřeba se připravit hlavně na Vegas.