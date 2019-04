Faksa se porval. V divoké pěstní přestřelce svého soka poslal k ledu a pořádně mu naložil

Český útočník Radek Faksa se během druhé třetiny sobotního duelu NHL mezi Dallasem a Minnesotou pustil do pěstního souboje s obráncem Nickem Seelerem. Třinecký odchovanec v divoké pěstní přestřelce svému soupeři na cestu k trestné lavici pořádně naložil. Dallas zvítězil na domácím ledě 3:0.

Pětadvacetiletý centr Dallasu Faksa válčí ve své čtvrté sezoně NHL v dresu texaského týmu. A to, že se nejedná o žádného otloukánka, si na vlastní kůži vyzkoušel americký obránce týmu Wild Nick Seeler.

Běžela druhá třetina závěrečného kola základní části a u středového kruhu se do sebe oba borci pustili po předchozím pošťuchování. Rukavice šly dolů a po prvních zběsilých ránách bylo jasné, že půjde o pořádně tvrdou bitku. Poté, co se Faksovi podařilo svému soupeři sundat helmu, vypadalo to, že bude mít rodák z Minnesoty navrch. Český útočník se ale nenechal zahanbit a svého soka nakonec udolal.

Diváci v American Airlines Center pak ještě sledovali, jak český forvard Američanovi naložil pěstní sadu i po dopadu obou hokejistů na led. Adrenalinem napumpovaný Faksa cestou na trestnou lavici ještě hecoval příznivce Stars v hledišti. To ocenil zejména obránce Roman Polák, který je znám tím, že pro ránu často také nechodí zrovna daleko. Pochvaly se Faksovi dostalo i od dalších kolegů na střídačce.

Hráči Dallasu v závěrečném dějství třemi trefami do sítě Wild rozhodli o vítězství v poměru 3:0 a nyní své soustředění mohou naplno upřít k závěrečným bojům v play off. V něm Stars změří síly s Nashvillem. Série začne už ve středu.