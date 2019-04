Slovensko posílí před domácím MS čtyři hráči z NHL

Slovensko bude mít před domácím mistrovstvím světa v kádru nejméně čtyři hokejisty z NHL. Po Velikonocích se do přípravy zapojí obránci Andrej Sekera, Christán Jaroš a útočníci Tomáš Tatar s Richardem Pánikem. Šampionát v Bratislavě a Košicích začne 10. května.

Slovenský tým by mohli posílit také brankář Marek Čiliak a bek Tomáš Malec, kterým v Kometě Brno v sobotu skončila sezona. Po dvouletém kralování Brno v semifinále nepřešlo přes Liberec.

"Určitě se o jménech budeme bavit. Ale nemyslím si, že přijdou do mužstva už za dva dny. Nominace by měla být hotová v neděli večer, možná v pondělí ráno," řekl generální manažer reprezentace Miroslav Šatan po sobotním přípravném zápase v Garmisch-Partenkirchenu, kde Slováci podlehli Němcům 1:3.

Útočník Montrealu Tatar prožil nejlepší individuální sezonu v NHL, když nasbíral 58 bodů. Do play off se však nedostal, stejně jako Sekera z Edmontonu, Jaroš z Ottawy a Pánik z Arizony. Z Ameriky přiletí také dvacetiletý útočník Marián Studenič, který hrál AHL na farmě New Jersey.