Mstitel recidivista. Útočníkovi Toronta se zatmělo před očima a zadělal si na problémy

Přestal mít náladu na fóry, před očima se mu zatmělo... Jako v letitém songu Ivana Mládka si počínal útočník Toronta Nazem Kadri ve druhém zápase série play off proti Bostonu. Krosček do obličeje Jakea DeBruska hlasitě volá po dodatečném potrestání.

Jen co disciplinárka NHL poslala na jeden zápas do hlediště nejproduktivnějšího hráče základní části Nikitu Kučerova z Tampy, je tu další incident vhodný k rozboru.

V polovině třetí třetiny sobotního zápasu osmadvacetiletý Kadri snižoval na 1:3, o pár minut později však svému týmu v podstatě znemožnil brutálním faulem závěrečný nápor, jelikož vyfasoval trest do konce zápasu.

Nazem Kadri, the Vontaze Burfict of the @NHL. pic.twitter.com/kHMpL4TggR — Mike Callahan (@Mike_Callahan66) 14. dubna 2019

Kadri se vžil do role mstitele, když DeBrusk naremploval veterána Patricka Marleaua na hranu plexiskla za střídačkou, což dost nepříjemně připomnělo incident z roku 2011, kdy bostonský kapitán Zdeno Chára poslal do nemocnice Maxe Paciorettyho z Montrealu.

Pro Marleaua zákrok neměl zdaleka takové následky. Kadri však přesto postupoval v duchu Mládkova textu a hokejkou v obou rukách udeřil DeBruska do obličeje. Následně se pak snažil uniknout Chárovi, jenž se ho snažil umravnit, a hlavně sundat z ležícího spoluhráče.

„Mám to v mlze," prohlásil po zápase otřesený DeBrusk. „Nechce se mi to nijak komentovat, to by měla řešit liga."

Nesrovnané účty

Boston po úvodní porážce v sérii 1:4 potřeboval srovnat krok a zvolil aktivnější a také tvrdší způsob napadání. DeBrusk si v tom vyloženě liboval a už ve druhé třetině sestřelil Kadriho diskutabilním zákrokem.

„Koleno na koleno, jednoznačně," tvrdil lídr Toronta John Tavares. „Sudí ale nechávali spoustě věcí volný průběh," přikývl i kouč Maple Leafs Mike Babcock.

Mezi hráči Bostonu a Toronta jsou nesrovnané účty od loňské série, v níž Bruins vyválčili postup do konferenčního semifinále až v sedmém duelu.

Nazem Kadri odchází předčasně do kabin.

Mary Schwalm, ČTK/AP

Tehdejší průběh série úvodního kola také výrazně ovlivnil Kadri, když drsně přirazil hlavou k mantinelu Tommyho Wingelse, jenž klečel před hrazením a nemohl se nijak bránit. Potomek libanonských rodičů inkasoval trest na tři zápasy, i když upozorňoval, že bostonský útočník předtím zasáhl do obličeje jednoho z hráčů Toronta.

Dodatečná suspendace Kadrimu akutně hrozí i nyní. „Naz je klíčovou součástí našeho týmu. Když to bude potřeba, musíme si ale poradit i bez něj," řekl Tavares.

Jeho tým ve třetím pokračování, které je na programu v noci na úterý, hodlá Bostonu oplatit se stejnou razancí.