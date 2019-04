Palátův gól nestačil. Suverén základní části NHL je na hraně vyřazení

Kdo by tohle čekal? Hokejisté Tampy Bay, vítězové základní části NHL, balancují v play off na hraně vyřazení. V 1. kole Východní konference prohráli Bolts na ledě Columbusu 1:3 a v sérii hrané na čtyři vítězství prohrávají už 0:3 na zápasy. Jediný gól poražených vstřelil český útočník Ondřej Palát. Ve stejné pozici je také Pittsburgh, který prohrál s New Yorkem Islanders i potřetí, tentokrát doma 1:4.