Drsné K.O. v podání Ovečkina. Mladého protivníka skolil na led během pár vteřin a ukončil mu zápas

Hvězdný Alexandr Ovečkin je známý zejména tím, že střílí nádherné góly. Fanoušky baví i svými dalšími hokejovými dovednostmi, tentokrát jim ukázal, že se umí i dobře rvát. V zápase play off proti Carolině se v první třetině pustil do bitky, která pro jeho soupeře rychle skončila.

Ačkoli by na to Alexandr Ovečkin měl postavu, není to žádný typický bitkař. V zápase mezi Washingtonem Capitals a Carolinou Hurricanes ale ukázal, že když je potřeba a přijde na to, porvat se umí. Jeho soupeřem ve váhově nerovném souboji se stal teprve devatenáctiletý Andrej Svečnikov. A Ovečkin se s ním opravdu nemazal, o více než dvacet kilogramů lehčí mladík totiž skončil na ledě během pár vteřin.

Ruská hvězda odhodila rukavice a do Svečnikova se pustila pěstmi. Ten během několika úderů skončil na lopatkách a zatímco Ovečkin už seděl na trestné lavici, kam hned po krátké výměně úderů zamířil, jeho mladý protivník se teprve těžce zvedal z ledu. Z toho mu nakonec museli pomáhat spoluhráči a otřesený Svečnikov se už do utkání nevrátil.

Bitka byla ale nakonec v podstatě to jediné, v čem se týmu kolem kapitána Ovečkina dařilo. Carolina rozstřílela Washington 5:0 a snížila průběžný stav série na 1:2 na zápasy.