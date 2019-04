Šance na postup? Dvě procenta. Tampa a Pittsburgh se zkusí vzepřít dějinám

Skvělá základní část i triumfy minulých let jsou teď k ničemu. S hokejisty Tampy a Pittsburghu to v prvním kole play off Východní konference vypadá víc než bledě. Ze stavu 0:3 na zápasy totiž v NHL utekly jen týmy, jejichž počet se dá spočítat na prstech jedné ruky.