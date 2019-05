Hertl dostal ránu do hlavy a odstoupil. San Jose dohrávalo bez klíčových opor

Hertl schytal ránu do hlavy ramenem od Ivana Barbaševa. Třiadvacetiletý Rus si na českého hokejistu vyšlápl u středového kruhu v průběhu první třetiny. Otřesený Hertl se po zásahu jen těžko zvedal z ledu. Kouč DeBoer se rozčiloval na rozhodčí, kteří situaci přehlédli a za zákrok Rusa nevyloučili. Přitom se klidně mohlo jednat o pětiminutový trest. Český hokejista se z rány oklepal. V závěru druhého dějství však dostal pěstí od Kanaďana Davida Perrona během šarvátky a do zápasu už nezasáhl.

„Na Hertla to byl s největší pravděpodobností faul na pět minut. Mohl to být zlomový okamžik celého utkání, ale rozhodčí nevylučovali," byla z kouče Žraloků cítit frustrace i během pozápasového rozhovoru. „Tomu zákroku by se měla věnovat disciplinární komise, viděl jsem to na opakovaném záběru a něco podobného předvedli už dříve na Brauna," vyjádřil se k bezohlednému zásahu do hlavy také Hertlův spoluhráč Logan Couture.

Barbashev headshot on Tomas Hertl pic.twitter.com/uvB9kysT0a — The Render (@TheRenderSports) 19. května 2019

Rodák z Prahy ke smůle San Jose nebyl jediným borcem, který utkání nedohrál. Po střetu s Alexem Pietrangelem opustil led také kapitán Pavelski. A aby toho pro Sharks nebylo málo, do závěrečného dějství nenastoupil ani hvězdný bek Karlsson, který už během minulého střetnutí vynechal několik střídání.

Série se k šestému duelu stěhuje zpět do St. Louis, které se může do finále probojovat poprvé od roku 1970. San Jose se tak ocitá v podobné pozici jako v sérii s Vegas. Pokud chtějí Žraloci živit naději na finále, musí svěřenci kouče DeBoera na ledě Blues zvítězit a vrátit semifinalovou bitvu zpět domů k rozhodujícímu zápasu číslo sedm. Jestli budou klíčové opory Žraloků k zápasu připraveny, zatím není vůbec jisté.