Hertl hrál celé play off se zraněním. Co ho potkalo tentokrát?

To by snad ani nebyl hokejista Tomáš Hertl, aby ho nepronásledovala smůla na zranění. Po podzimních problémech se zlomeným prstem postihla útočníka San Jose obdobná patálie i před play off. „Na jednom z posledních tréninků před začátkem vyřazovací části mu rozdrtili malíček, takže hrál celou dobu pod injekcemi," prozradil Hertlův agent Robert Spálenka. „Klobouk dolů, co s tím Tomáš předvedl. I s tímhle handicapem musel hrát všechna vhazování..." Pětadvacetiletý útočník San Jose ale i se zraněním nasbíral v 19 zápasech play off deset gólů a 15 bodů.