Bruins i díky Pastrňákově trefě rozstříleli soupeře a mají blíž k zisku Stanleyova poháru

Hokejisté Bostonu vyhráli ve třetím utkání finále play off NHL 7:2 a vedou sérii 2:1. David Pastrňák vstřelil jeden gól, David Krejčí v utkání nebodoval.

První změnu skóre obstaral po deseti minutách hry Patrice Bergeron tečí střely Toreyho Kruga. Pro Bergerona to byl zároveň už 100. bod v play off NHL. Další dvě branky přidali Medvědi ještě ke konci první třetiny, když Charlie Coyle zakončoval povedený protiútok a Sean Kuraly zaskočil Jordana Binningtona střelou krátce po zavezení puku do útočného pásma.

David Pastrňák čelil tvrdému nárazu Braydena Schenna, ale český útočník nakonec kolizi ustál lépe než kanadský soupeř. A hned zkraje druhé třetiny rodák z Havířova předvedl, proč patří mezi hvězdy soutěže, když při přesilové hře dostal přihrávku od Toreyho Kruga přímo před brankoviště, kde měl dost času udělat blafák a zvýšit na 4:0.

Malou naději přinesl domácím Ivan Barbašev, který dostal zpoza brány pas od Zacha Sanforda a pohotově snížil na 1:4. Hned o minutu později však využil další přesilovku Bostonu Torey Krug šikovnou střelou zápěstím.

Pátý gól v síti Blues zároveň přinesl výměnu gólmanů, takže se místo Jordana Binningtona postavil do brankoviště Jake Allen. Hokejisté v modrých dresech se nevzdávali a opakovaně dostávali hosty pod tlak, ale jejich snahy troskotaly na pozorné obraně a dobrou práci odváděl také brankář Tuuka Rask.

Až necelou čtvrthodinu před koncem propadla za záda finského gólmana tečovaná střela Coltona Parayka.

Čtyři minuty před koncem to ještě domácí zkoušeli bez brankáře, ale Noel Acciari je zmrazil gólem do prázdné brány.

A na konečných 7:2 upravil skóre ranou při přesilovce Marcus Johansson. Asistenci u jeho trefy si připsal Torey Krug, který bodoval při všech čtyřech úspěšných přesilovkách Bruins. Tým s českými Davidy Pastrňákem a Krejčím se tak ujal vedení v sérii 2:1 a od zisku Stanleyova poháru jej dělí dvě výhry.