Tvrdá rána pro Boston. Slovenský obr má prý zlomenou čelist

Chára odstoupil ze čtvrtého finále ve druhé třetině se zakrvavenými ústy poté, co se postavil do cesty střele Braydena Schenna a ta se odrazila od jeho hokejky do obličeje. Slovenský obr padl na led, v obličeji měl krev. Pak se sice zvedl, ale bylo jasné, že je zle. Po ošetření se ve třetí třetině objevil znovu na střídačce, ale do hry už nezasáhl.

"Nemohl ani mluvit, ale chtěl nás podpořit, chtěl být s námi," vykládali novinářům po utkání hokejisté Bostonu. "Je to náš lídr, vždycky je s týmem a chce pro něj to nejlepší."

Podle zámořských médií má Chára zlomenou čelist. Klub pouze oznámil, že jeho start v pátém utkání proti St. Louis je nejistý. "Nic nového," sdělil kouč Bruce Cassidy po úterním tréninku a odkázal na výsledky vyšetření, které Cháru čekají.

"Všechno jsou jen spekulace a já nechci dělat dopředu nějaké soudy," odmítl Cassidy prozradit víc, než je nutné. Tohle bývá v bitvách o Stanley Cup běžnou praxí, že hráči i trenéři tají bolístky i bolesti svých týmů, aby zmátli soupeře.

Chára si během dvaceti zápasů play off připsal jeden gól a čtyři asistence. V zámoří se mluví o tom, že je slovenský bek největším smolařem finálové série.

Už v prvním finále totiž dostal pukem a s krvavým zraněním musel z ledu. Tehdy jej ve třetí části hry zasáhl kanonýr St. Louis Tarasenko, Chára se snažil blokovat střelu a musel po zásahu pukem na šití. "Bylo to jen škrábnutí," glosoval vše tehdy pro usatoday.com.

Boston v pondělí prohrál 2:4. Finálová série bude pokračovat v noci na pátek na ledě Bruins od 2:00 SELČ.