Pastrňák s Krejčím řádili a Boston žije. O držiteli Stanley Cupu rozhodne sedmý zápas

Narvaná hala St. Louis se těšila, že tým Blues využije šanci a získá Stanley Cup. V úvodu ale promarnil přesilovku a poznal, že gólman Rask bude tentokrát obrovskou překážkou. Pak přišla velká příležitost Bruins, když dostali šanci hrát přesilovku pěti proti třem. A tu využil Brad Marchand k vedoucí trefě, asistenci si připsal i český útočník David Pastrňák.

V závěru první třetiny putoval na trestnou lavici slovenský obr Zdeno Chára, ale Medvědi kritickou chvíli zvládli. V prostřední části hry pak stejně dopadly i další dvě přesilovky domácích.

Ve třetím dějství bitva gradovala. Brandon Carlo od modré nahodil puk a skákavý kotouč zaskočil brankáře Blues. Carlo vstřelil teprve druhý gól v letošním play off, ale nesmírně důležitý. A to nebylo ze strany Bostonu všechno. Za chvíli David Krejčí přihrál v útočné třetině Karsonu Kuhlmanovi a ten ranou do horního růžku nad vyrážečku gólmana zmrazil tábor St. Louis. Byla to jeho první trefa v play off.

Necelých osm minut před koncem O´Reilly vykřesal naději. Jeho ránu sice gólman Bruins zastavil, ale jak ukázalo video, puk už celým objemem přešel brankovou čáru. Chvilkové nadšení domácího mužstva ale ukončil český útočník David Pastrňák, když zužitkoval přihrávku Marchanda a Bruins vedli 4:1. Tým St. Louis zkusil ještě hrát vabank, při hře bez brankáře však Zdeno Chára trefil odkrytou klec a pečetil výsledek.

Poslední duel, který rozhodne o vítězi Stanley Cupu, je na programu v noci ze středy na čtvrtek od 2:00 SELČ v Bostonu. "Hokejový svět sedmé zápasy miluje. Ať vyhraje lepší tým," prohlásil na tiskové konferenci trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Na utkání se těší i kouč soupeře a věří, že nakonec získají cennou trofej hráči jeho týmu. "Kdybyste mi před čtyřmi měsíci řekli, že si zahrajeme sedmé finálové utkání, bral bych to. Venku se nám daří, v Bostonu jsme dvakrát vyhráli, takže si věříme," uvedl trenér St. Louis Craig Berube.