Smáli se mu, že je idiot. Teď se o jeho poklad strhl boj, chybí jen jedna výhra v NHL

Když členům své rodiny a přátelům vyprávěl, pro co se v lednu během služební cesty v Las Vegas rozhodl, koukali na něj, jestli se nezbláznil. Jednatřicetiletý rodák z amerického státu Missouri Scott Berry vzal 400 dolarů, které si v městě hříchu vyhradil pro kratochvíle, a v sázkové kanceláři podal tiket, v němž označil hokejisty St. Louis Blues za vítěze Stanleyova poháru. V tu dobu se jeho nápad jevil jako bláznivý, nyní je ale jen jeden krok od pohádkového balíku...

Bluesmani se v té době nacházeli v tabulce Západní konference NHL poblíž poslední příčky a jen pár optimistů věřilo, že by tým mohl proklouznout do play off. O nějakém úspěchu ve vyřazovacích bojích ani nemluvě.

Jenže Berry šel proti proudu. Vzal svých 400 dolarů a vsadil na celkový triumf Blues v kurzu 250 ku jedné. Možná výhra tak činila rovných sto tisíc amerických dolarů (více než dva a čtvrt milionu korun).

Brayden Schenn (10) se raduje z gólu proti Bostonu, na snímku jsou i další hráči St. Louis, Jaden Schwartz (17) a Ryan O'Reilly (90).

Scott Kane, ČTK/AP

„Když jsem tiket podal, všichni se mě ptali, jestli je to fakt pravda. Jestli jsem opravdu vsadil na jeden z nejhorších týmů ligy. Odpovídal jsem jim, že je to hokej, že tam nikdy nevíte, co se stane," říká nyní Berry pro USA Today.

Bluesmani do play off nakonec proklouzli a díky vynikajícím výkonům dokráčeli až do finále Stanley Cupu. Před rozhodujícím sedmým zápasem semifinále konference proti Dallasu obdržel na jednom serveru, kde lidé můžou odkupovat tikety jiných sázkařů, nabídku 12 tisíc dolarů. Nevyslyšel ji a tiket si ponechal.

A stejně se rozhodl i po postupu týmu do finále konference, kdy mu bylo nabízeno 25 tisíc. Když pak St. Louis v šestém finále konference hrálo po dvou třetinách se San Jose 2:2 (za příznivého stavu 3:2 na zápasy), přišla nabídka ve výši 41 tisíc dolarů.

„Seděl jsem zrovna s kamarádem, pivo v ruce, a uvažoval, že 40 tisíc zní skvěle, že bych ty peníze chtěl. Ale pak jsem si řekl, že do toho nepůjdu. Tomuto týmu strašně věřím, zamiloval jsem si ho, a proto mě lidi nazývají idiotem, který sází srdcem a ne rozumem," usmívá se Berry.

Radost hráčů St. Louis. Uprostřed autor gólu David Perron, na snímku jsou dále Jay Bouwmeester (vlevo) a Ryan O'Reilly.

Michael Dwyer, ČTK/AP

Přestože se při sledování zápasů St. Louis snaží na tiket nemyslet, dost dobře mu to nejde. „Žaludek dostává zabrat," přiznává. „Snažím se moc nečíst reakce na internetu, protože nepotřebuju od profesionálních sázkařů poslouchat, že jsem idiot."

Svůj tiket měl nejprve uložený v přihrádce na ponožky. „Z ní ale postupem času putoval do mého trezoru a teďka se nachází v bezpečnostní schránce v bance," prozrazuje Berry, jemuž přátelé i jeho bratr nyní doporučují, aby si výhru pojistil tím, že vsadí na celkový triumf Bostonu. Aby po skončení finálové série vyhrál alespoň nějakou částku.

„Já se toho ale z pověrčivosti zdráhám. Nikdy neříkej nikdy, ale v tuhle chvíli něco takového nemám v plánu," uzavírá Berry, který by za výhru koupil něco hezkého své rodině a zároveň část peněz věnoval na charitativní činnost pro cukrovkáře prvního typu, sám přitom touhle nemocí trpí.

Jestli jeho zprvu bláznivý nápad skončí šťastnou tečkou, bude jasno ve středu, kdy St. Louis čeká rozhodující sedmý duel na ledě Bostonu.