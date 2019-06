Pastrňák a jeho parťáci dohrávali se zraněním. I to byl důvod proč se první pětce ve finále nedařilo

Naprostý standard vyřazovacích bojů na zámořských kolbištích. Elitní hokejisté často dohrávají sezonu potlučení a zranění. Snaží se je skrýt před soupeřem, nedat mu jedinou psychologickou výhodu. Nebylo tomu jinak ani v letošním finále Stanley cupu a v kabině poražených se to dokonce poskládalo tak nešťastně, že elitní útočná formace Bruins, včetně české hvězdy Davida Pastrňáka, dohrávala sezonu dobitá...

Nejen v zámoří se spekulovalo, co mohlo být právě tím jazýčkem na vahách, který nakonec rozhodl o těsném triumfu podceňovaného St.Louis v NHL.

Byly to výborné výkony Ryana O'Reillyho, který bodoval v šesti utkáních série s Bostonem za sebou a odnesl si i Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off? Nebo to byl dokonalý týmový koncert a skvělá defenziva podpořená neskutečným zjevením v brance v podání nováčka Jordana Binningtona?

Jordan Binnington, brankář St. Louis Blues.

Aaron Doster, Reuters

Ne. Častěji se mluví o nevýrazných výkonech první řady Bostonu - její tradiční hvězdné složení Patrice Bergeron, Brad Marchand a David Pastrňák totiž neprožilo zrovna oslnivé finále a zejména při hře 5 na 5 se od těchto kalibrů čekalo rozhodně víc. Pouhé dva body, které si hráči při rovnovážném počtu hokejistů na ledě za sedm zápasů připsali, to je na tyto borce až hanebné číslo....

Elitní trio mělo zdravotní potíže

Jednou z příčin mohla být zranění. Na světlo světa se totiž dostal fakt, že ne jeden, ne dva, ale dokonce kompletní trio, dohrávalo poslední zápasy sezony s různými bolístkami. David Pastrňák vynechal v základní části 16 utkání kvůli zranění palce, teď se mu v sérii s Columbusem obnovilo, přesto se na prst nevymlouval. "Nebylo to nic zásadního, tohle je prostě hokej v play off. Když se vrátíte po zranění, emoce jsou vždycky trošku rozdílné, ale šlo s tím hrát," hodnotil nepříjemnost první ze smolařů.

Brad Marchand z Bostonu v ostrém soubooji s Rusem Ivanem Barbaševem ze St. Louis v sedmém utkání finále NHL.

Charles Krupa, ČTK/AP

Brad Marchand? Ten pro změnu hrál s problémy s třísly a břichem. I přesto dokázal nakonec společně s O´Reillym vyhrát bodování vyřazovacích bojů, jeho výraznější podíl při hře 5 na 5 však k vidění ve finále nebyl. A Patrice Bergeron? Taky zpropadené tříslo. Zranění si přivodil ve finále konference s Carolinou a o tom, jak nepříjemné trable s třísly jsou, by mohli psát knihy i slavnější hokejisté než jsou tito dva...

V součtu se zlomenou čelistí nejzkušenějšího obránce Zdena Cháry to už bylo opravdu moc na jeden tým, i proto trofej lorda Stanleyho letos do České republiky nezavítá...