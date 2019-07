Mrázek bude pokračovat v Carolině, podepsal dvouletou smlouvu. Frk se v NHL stěhuje

Mrázek má za sebou povedenou sezonu. Loni uzavřel s Hurricanes roční kontrakt na 1,5 milionu dolarů. V minulém ročníku odchytal v základní části 40 utkání s průměrem 2,39 obdržené branky na zápas, úspěšností 91,4 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto. V 11 duelech play off měl průměr 2,73 gólu na utkání, úspěšnost 89,4 procenta a dvakrát vychytal nulu.

Mohl díky tomu pomýšlet opět na vyšší kontrakt. Loni mu skončila dvouletá smlouva s ročním příjmem čtyři miliony dolarů, kterou uzavřel ještě s Detroitem, odkud odešel loni v únoru do Philadelphie.

Hurricanes re-sign G Petr Mrázek 2-years worth $6.25M pic.twitter.com/J9oorXKuh7 — JDF Sports (@JDFSports) 1. července 2019

Loni se stal nechráněným volným hráčem poté, co mu Flyers nepředložili kvalifikační nabídku na nový kontrakt. Do Philadelphie přišel 20. února z Detroitu v době, kdy byli zranění Brian Elliott a Michal Neuvirth.

Předtím v Detroitu, který jej draftoval v roce 2010 v pátém kole na 141. pozici, bojoval v posledních sezonách o post jedničky s Jimmym Howardem se střídavými úspěchy. Red Wings nakonec vsadili na zkušeného Američana.

Brankář Petr Mrázek na tréninku české hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

V Carolině se dělil o místo v brankovišti s Curtisem McElhinneym, který v klubu pokračovat nebude. Uzavřel dvouletou smlouvu na 2,6 milionu dolarů s Tampou Bay. Hurricanes naopak nově získali Jamese Reimera z Floridy.

"Petr využil svou šanci poté, co jsme se dohodli na smlouvě loni v létě. Byli jsme všichni odměněni jeho skvělou sezonou. Naše pozice na brankářském postu se tím posílila," řekl generální manažer Caroliny Don Wadell. Mrázek bude brát v nadcházející sezoně rovné tři miliony dolarů a v dalším ročníku mu plat ještě o 250 tisíc dolarů stoupne.

Mrázek má v NHL na kontě celkem 223 utkání s průměrem 2,61 inkasovaného gólu a úspěšností zákroků 91,1 procenta. Vychytal také 18 nul. V play off má z 22 zápasů průměr 2,37, úspěšnost 91 procent a pětkrát udržel čisté konto.

Frk se stěhuje do Los Angeles

Frkovi skončil roční jednocestný kontrakt s Red Wings na 1,05 milionu dolarů. V uplynulé sezoně ale dostal příležitost jen ve 30 duelech NHL a zaznamenal šest bodů za gól a pět přihrávek.

V polovině února zamířil na farmu do Grand Rapids do AHL, kde ve 13 zápasech základní části nasbíral 14 bodů (5+9) a ve třech utkáních play off si připsal další tři body (1+2).

Ryan, Frk Sign 1-Year Deals - National Hockey League News - https://t.co/VqWzs3rHHw #LAKings pic.twitter.com/imSXP9jmdi — Los Angeles Sports News (@Lakers_newsnow) 1. července 2019

Detroitu mu nenabídl takzvanou kvalifikační nabídku a Frk tak byl od pondělka jako nechráněný volný hráč k dispozici všem zájemcům z NHL. Red Wings jej draftovali v roce 2012 v druhém kole na 49. pozici, ale NHL si český útočník zahrál v jeho dresu až v sezoně 2017/18.

Na kontě měl už předtím dva starty v NHL za Carolinu z ročníku 2016/17. Hurricanes jej získali v říjnu 2016 z listiny volných hráčů, kam Detroit zařadil Frka při pokusu poslat jej na farmu do Grand Rapids. Po měsíci se stejným způsobem vrátil k Red Wings, protože jej na tzv. waiver list zařadila Carolina. V NHL má nyní na kontě celkem 100 utkání a 31 bodů za 12 branek a 19 asistencí.

Martin Frk při tréninku hokejové reprezentace v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Frk působí v Severní Americe od roku 2010, kdy odešel z Karlových Varů do Halifaxu do juniorské ligy QMJHL, s níž se rozloučil v roce 2013 ziskem Memorial Cupu. Pak hrál na farmách v Grand Rapids v AHL a v Toledu v ECHL. Předloni získal v AHL Calderův pohár.

Vaněček prodloužil smlouvu s Capitals

Brankář Vítek Vaněček uzavřel jako chráněný volný hráč nový tříletý kontrakt v NHL s Washingtonem celkem na 2,15 milionu dolarů. Třiadvacetiletý odchovanec Havlíčkova Brodu působí čtyři roky na farmách Capitals a na první šanci v nejlepší lize světa stále čeká.

Vaněčkovi skončil tříletý nováčkovský kontrakt na 2,775 milionu dolarů, ale při působení bral vedle podpisového bonusu základní roční plat 70 tisíc dolarů.

The Capitals announce they have re-signed goalie Vitek Vanecek to a three-year $2.15 million contract.#ALLCAPS pic.twitter.com/6eTEraesnB — DMV Sports Network (@DMV_SN) 1. července 2019

První rok nové smlouvy bude podle oficiálních stránek Capitals dvoucestný, takže v případě působení v NHL si Vaněček přijde na 700 tisíc dolarů a na farmě na 160 tisíc dolarů. Další dvě sezony už bude mít jednocestný kontrakt. Nejdříve na 700 tisíc dolarů a v ročníku 2021/22 bude mít jistý příjem ještě o 50 tisíc dolarů vyšší.

Vaněček strávil uplynulou sezonu celou v AHL v Hershey. V základní části odchytal 38 zápasů s průměrem 2,62 obdržené branky na zápas, úspěšností zákroků 90,7 procenta a dvakrát udržel čisté konto. V play off měl ve čtyřech duelech průměr 2,25 gólu na utkání, úspěšnost 93,5 procenta a vychytal jednu nulu.

Vicemistr světa ze šampionátu hráčů do 18 let z roku 2014, jehož si Washington vybral v témže roce v druhém kole draftu na 39. místě, odešel do zámoří před čtyřmi roky po působení v extraligovém Liberci a prvoligových Benátkách nad Jizerou. Vedle Hershey působil i v ECHL v celku South Carolina Stingrays