Arbitrážní peklo ho nepotkalo! Pořád si kladu největší a nejtěžší cíle, říká Rittich

Na poslední chvíli jste se vyhnul obávané arbitráži. Proběhla kvůli tomu u vás doma nějaká oslavička?

Byli jsme jen s kamarády na večeři, úplně se mi kvůli nějaké oslavě nechtělo zahodit trénink, takže to bylo poklidné. Prostě pěkný večer s přáteli.

Kolem arbitráže koluje spousta hrůzostrašných historek, nikomu se do ní nechce. Kluby tam na hráče vytáhnou kdejakou malichernost, aby nemusely tolik platit.

Nevím, jestli mi úplně spadl kámen ze srdce, ale bylo to určitě příjemnější než letět do Toronta a dohadovat se o smlouvě před nezávislým soudcem. Jsem rád, že to dopadlo takhle, a nesmírně si toho cením.

Bál jste se, co byste mohl slyšet?

Já jsem o arbitráži jen četl a ty historky nebyly moc pěkné, takže se mi do toho vůbec nechtělo. Věděl jsem, že loni šel k arbitráži jeden kluk z Calgary (obránce Brett Kulak) a hned pak byl vytrejdovaný. To byla další věc, kterou jsem si nepřál. Fakt jsem rád, že k arbitráži nedošlo, protože si myslím, že ani Calgary, ani já a moji agenti jsme nechtěli, aby musela proběhnout. Bylo dobré, že jsme si nakonec plácli.

Měl jste v průběhu vyjednávání signály, že všechno dopadne dobře a stihnete se domluvit ještě před arbitráží?

Byly tam velké debaty o všem možném, délce i výšce kontraktu, ale signály, že se buď domluvíme, nebo ne, ty tam nebyly. Ve hře bylo víc variant, nakonec jsme vybrali tuhle. Já myslím, že je férová pro obě strany.

O dvouleté smlouvě se dá mluvit jako o překlenovací před podpisem té skutečně životní. Berete to tak?

Budu rád, pokud by taková přišla hned za dva roky. Ale moc nevím, jestli podobná, jakou teď podepsal Vasilevskij z Tampy (76 milionů dolarů na 8 let)... Uvidíme, jak to půjde mně a jak se bude dařit celému týmu.

Ve druhé půlce minulé sezony vám situaci komplikovalo zraněné koleno, v tom už není problém?

Zaplaťpánbůh díky panu doktoru Holibkovi je to v pohodě. Koleno se uzdravilo a drží, s tímhle už nemám problém a naplno trénuju na ledě i na suchu.

Žádný zákrok nebyl potřeba?

Bohudík ne, do kolena mi píchali krevní plazmu a hodně mi tím pomohli.

Prý si teď dáváte hodně do těla, je to tak?

Trénujeme dohromady s Pepou Kořenářem (chytá na farmě San Jose). Jsme kamarádi a já jsem rád, že mám takového parťáka, se kterým se dokážeme podpořit, vyhecovat, ale taky si pěkně zanadávat.

Popíšete, co teď musíte zvládnout?

Zrovna tenhle týden je program volnější, protože zvedáme větší váhy než celou letní přípravu, takže po tréninku na ledě máme ještě posilovnu. Ale předtím jsme trénovali pět týdnů dvoufázově. Tam to bylo docela slušný, to jsme za den čtyři až pět hodin strávili tréninkem.

Má ve vás Kořenář i trochu vzor? Třeba v tom, že když tréninku obětuje to co vy, tak šance jednou přijde i pro něj?

Nechtěl bych se stavět do téhle pozice. Pro oba je určitě dobré, že trénujeme spolu. Na to, že je Pepovi jednadvacet let, tak to má v hlavě výborně srovnané. Když bude takhle pracovitý, má velkou naději chytat v NHL.

Brankář Caroliny Petr Mrázek, se kterým máte stejného agenta, si pochvaloval, jak se jeho výkony ustálily i zásluhou mentálního kouče Mariana Jelínka, který vás jako trenér vedl v Mladé Boleslavi. Nemáte v plánu se mu také ozvat?

S Marianem bohužel v kontaktu nejsem, i když jsem to chtěl letos udělat. Ještě o tom přemýšlím, že mu zavolám, abychom si nějak popovídali. Když mě trénoval v Boleslavi, tak mi po psychické stránce hrozně moc pomohl. V životě gólmana je všechno strašně vrtkavé. Stane se jedna věc a může se to sesypat, takže psychická odolnost a tyhle věci okolo jsou hrozně důležité.

Když se zeptáte hokejistů, kteří hrají NHL v Kalifornii nebo na Floridě, tak občas slyšíte, jak na ně v Kanadě vzhledem k tamnímu počasí dolehne deprese. Můžete říct, co se vám na Calgary tak líbí?

Já jsem kluk z Vysočiny a tam byl vždycky sníh. S tím problém nemám. Calgary je taky moc hezké město, s manželkou už ho známe skoro nazpaměť. Kousek za centrem máme dům, do haly to trvá patnáct minut. To je ideální. Navíc jsou tam super fanoušci a všichni, co dělají na zimáku, jsou výborní, takže já jsem tam naprosto spokojený.

V Calgary také před pár dny dali zelenou stavbě nové arény, která má nahradit legendární Saddledome.

Je to sice už starší hala, ale pořád je na dobré úrovni, zázemí je fajn. Ale taky jsem četl, že už se to odsouhlasilo a bude se stavět nová. Tak uvidíme, jestli si v ní ještě zahraju.

Letos jste s Calgary sice vyhráli Západní konferenci, ale v play off vás už v prvním kole vyřadilo Colorado. Co bude v další sezoně?

Pořád si kladu největší a nejtěžší cíle, tak doufám, že pojedeme na stejné vlně celý tým včetně trenérů a dokážeme víc než letos. Bylo super, že jsme vyhráli konferenci, ale když vypadnete v prvním kole, tak je to celé k ničemu. V play off se musíme zlepšit.

Vedení vám přivedlo někdejšího bostonského ranaře Milana Lucice, bude to podle vás ten chybějící dílek?

Myslím si, že může být. V play off se hrálo už trošku na krev a my se s tím nedokázali úplně popasovat. Je výhodné mít takového tvrdého hráče, co se dokáže poprat a někoho trefi t, ten trejd je pro nás dobrý. Odešel totiž Hathaway do Washingtonu, který se uměl srazit, takže když místo něj přišel Lucic, bude to super.

O pozici jedničky budete soupeřit s o pět let starším Camem Talbotem. Co o něm víte?

Já o něm slyšel jen superlativy, prý je to výbornej kluk i gólman. Myslím, že tam bude zdravá rivalita, jeden bude chtít být lepší než druhý, ale to celému týmu může během roku jen pomoct. Já se na tu spolupráci těším.

Lucic i Talbot prošli Edmontonem, vaším největším rivalem v NHL. Obránce Ladislav Šmíd, který šel před časem stejnou cestou, říkal, že měl zpočátku v kabině Flames dost rozporuplné pocity. Chlapíci, které ještě před pár týdny mlátil, byli najednou jeho spoluhráči.

Ale to je prostě hokejový život, někdy si úplně nevyberete. V těch našich bitvách o Albertu se fakt hraje nadoraz. Ale když vás takhle vytrejdují nebo dostanete nabídku jako Talbot, tak se nedá nic dělat.

Platy jedniček Fleury Vegas 7,00 Gibson Anaheim 6,40 Quick Los Angeles 5,80 Jones San Jose 5,75 Koskinen Edmonton 4,50 Raanta Arizona 4,25 Markström Vancouver 3,66 Rittich Calgary 2,75 Jde o příjmy gólmanů týmů Pacifické divize pro příští sezonu v milionech dolarů.

Za Edmonton zase bude nastupovat váš bývalý parťák Mike Smith. Změnil se po jeho odchodu z Calgary nějak váš vztah, který jste si během sezony tolik pochvaloval?

Pořád je to super, jsme dál v kontaktu. Ale když budeme hrát proti sobě, tak je jasné, že ho budu chtít porazit. Akorát jsem si říkal, že jestli bude v zápasech s Edmontonem nějaká šarvátka, tak já do ní nepůjdu, protože vím, že on by tam na mě určitě vyjel. Ten náš vztah byl ale fantastický, strašně moc jsem se od něj dozvěděl. Naučil mě, jak NHL funguje, a já jsem mu za to moc vděčný.

Vzhledem k tomu, co jste pro Flames v minulé sezoně odvedl, byste měl mít post jedničky na startu sezony jasný, nemyslíte?

Je hrozně těžké říct to takhle dopředu, ale chci být jedničkou a tu pozici si udržet. Nemít ty výkony nahoru dolů, ale držet si svoji linii a pracovat, aby se nestřídaly dobré a špatné zápasy, ale aby v naprosté většině byly dobré. To je můj cíl do sezony.

V té minulé jste si připsal 45 startů, na kolik si tedy troufáte příště?

Už se mě ptali, jestli bych zvládl odchytat víc zápasů. Vždycky říkám, že chci víc než ten minulý rok. Takže si věřím i na těch 60 zápasů, protože jsem dobře připravený a jsem na tom silově lépe než loni