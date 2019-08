Obránce McCabe nemusí k arbitráži, v Buffalu má dvouletou smlouvu

Pětadvacetiletý McCabe si v 59 zápasech minulé sezony připsal 14 bodů díky čtyřem gólům a 10 asistencím. Mistr světa ze šampionátů hráčů do 18 i 20 let hájí barvy Sabres od vstupu do NHL v sezoně 2013/14. Od té doby nastoupil do 274 utkání a nasbíral 61 bodů (14+47). Play off si zatím nezahrál.

Mccabe si zahrál za americký výběr i na letošním mistrovtsví světa na Slovensku, kde silná americká družina vypadla smolně ve čtvrtfinále s výběrem Ruska.