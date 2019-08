Na Davidy nedá Vladař dopustit. V Bostonu koukal spíš pod sebe na nohy, aby nezakopával

Šestidenní soustředění na jihlavském ledě bral Vladař se vší vážností. „Je příjemné vědět, že na mě doma nezapomněli, i když poslední čtyři roky se vracím jen na léto. Hektické měsíce rychle utečou, takže jsem vděčný za reprezentační příležitost, ale i za to, že mi Bruins vyšli vstříc. Dostal jsem ze zámoří jen pár instrukcí. Hlavně si přáli, ať jsem dobře připravený na zářijový kemp před startem NHL," přibližuje gólman.

V minulé sezoně odchytal 32 utkání za farmářský celek Providence. „V nižší AHL je důležité vybudovat si jméno i určitou pozici. Často vás různě zkouší, aby viděli, co vydržíte, tuhle psychickou stránku je potřeba pochopit především. Měl jsem pak i možnost nakouknout na pár zápasů Bruins nahoru, i když pouze v roli náhradníka na střídačce," líčí Vladař.

Na smůlu jiných ale český brankář nespoléhal. „Někdy šance přijde nečekaně, že se jednička zraní, ale na druhou stranu věřím tomu, že když přeju dobré ostatním, tak se mi i dobré vrátí. Rozhodně jsem nevstával každé ráno s přáním, aby se někdo zranil. Spíš jsem koukal pod sebe na nohy, abych nezakopával," usmívá se držitel stříbra z juniorského MS před pěti lety.

Brankáři zleva Daniel Vladař z Providence a Vítek Vaněček z Hershey.

Luboš Pavlíček, ČTK

Už jen obléknout dres Bostonu a zažít atmosféru utkání NHL bylo pro Vladaře zážitkem. „Nedostal jsem sice zatím šanci chytat, ale pořád se snažím dělat práci na maximum, což je předpoklad, aby mi to vyšlo. Ten dětský sen se zdá už opravdu blízko, snad brzy dojde naplnění," uvažuje gólman, jenž byl s mužstvem Bostonu jako třetí gólman i během letošního Stanley Cupu, v němž zůstali Bruins těsně pod vrcholem. „Před finálovou sérií mě už poslali domů, ale tři kola jsem s nimi prožil," říká.

Obdivně mluví o českých spoluhráčích Pastrňákovi s Krejčím. „Na Davidy nedám dopustit, oba jsou to super kluci, radili mi se vším možný. Když jsem přišel z farmy nahoru, tak se snažili, abych se cítil dobře. Jsou tam i Zdeno Chára a Jaro Halák, celá ta česko-slovenská buňka mi byla se vším nápomocná," líčí Vladař.

Oceňuje i to, jak se k němu chovala finská brankářská hvězda Tuukka Rask. „Je to pohodář, kterého jen tak něco nevykolejí. A byl skvělý i vůči mně, v tréninku jsme se stihli občas i pobavit, ale hlavně jsem ho sledoval, jak se připravuje na trénink i na zápasy, abych se co nejvíc naučil," tvrdí Vladař, jenž má před sebou poslední rok nováčkovské smlouvy.

Případná premiéra v NHL by se jistě hodila při jednání o prodloužení kontraktu. „To je spíš otázka na manažery, já se jen snažím být co nejlépe připravený a pořád chci věřit, že jestli tam ve mně něco vidí, nabídnou smlouvu i na další roky. Každý hráč má asi nějaká zadní vrátka, já si ale nedávám žádný limit, dokdy v zámoří vydržím. Možná i to, že jsem od čtrnácti byl na intru zvyklý starat se sám o sebe, ve mně vypěstovalo houževnatost," prozrazuje Vladař.