Finský supertalent už ohromuje zámoří. Debut se čtyřmi body a gólem, z něhož vám spadne brada

A fanoušci Rangers rozhodně nemusí smutnit, že si New Jersey zvolilo jedničkou letošního draftu NHL osmnáctiletého kanadského centra Jacka Hughese. Stejně starý Kakko totiž hned při své premiéře v dresu klubu z Manhattanu ohromil.

Rangers vstupovali do třetí třetiny zápasu s Minnesotou na turnaji nováčků v Traverse City za pro ně nepříznivého stavu 0:2, jenže ve třetím dějství si vzal slovo supertalent z finského Turku. Třemi asistencemi nejprve poslal zápas do prodloužení, do nějž si schoval to nejlepší.

Kakko, jenž letos získal zlato z MS nejen se seniorským týmem Finska, ale i s dvacítkou a loni ovládl rovněž šampionát hráčů do osmnácti let, si z trojice protihráčů Minnesoty udělal kužely. S kotoučem přilepeným na holi hned dvakrát obkroužil branku soupeře, aby si pak vybruslil zpoza ní a bekhendem zasunul puk za záda brankáře.

Zámořští fanoušci se nad parádní trefou rozplývali. Jeden z nich na sociální sítě napsal, že to vypadalo, jako by Kakko nastupoval proti o čtyři roky mladším soupeřům.