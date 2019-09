Z Ruska jsem zocelený, tvrdí Francouz před NHL. Proč mu Sakic připadal jako hollywoodská hvězda?

Byl trpělivý, tvrdě makal a nakonec si šanci vybojoval. Gólman Pavel Francouz vyrazil za oceán, kde cizeluje formu před začátkem sezony NHL. V týmu Colorada by měl zastat práci druhého gólmana, ale mluvit o cílech po něm radši nechtějte. „V zámoří se všechno mění ze dne na den," tvrdí 29letý brankář.

Jaké bylo léto? Nakombinoval jste dobře odpočinek, rodinu, kamarády, trénink?

Času bylo hodně, až nezvykle. Když jsem byl ještě v Rusku, tak jsem byl doma vždycky jen na skok a teď jsem si to užíval, že to můžu rozprostřít.

Jste před sezonou trochu víc nervózní, když víte, že ji strávíte v NHL?

Ani ne. Spíš jsem byl nervózní z přesunu, co se rodiny týče a zařizování kolem. Člověk musí doma všechno zabezpečit a v Denveru zase všechno zařídit. Bydlení a tyhle věci. Je to na dlouhé lokty, ale máme na pomoc sestřenici Tomáše Hertla, která v Americe žije, tak nám s tím pomáhá a jsme za to rádi, že máme takovou spřízněnou duši.

Dělá člověk v tréninku něco navíc, když ví, že ho čeká nejlepší liga světa?

Příprava se ani nelišila. Spíš jsem měl času habaděj, takže jsem si po sezoně odpočinul. Takový luxus jsem dlouho neměl. Loni jsem musel v červnu na rozvojový kemp Colorada, léto bylo rozsekané. Letos jsem si dal tři týdny úplně volno. Cítil jsem, jak jsem zregeneroval. Tělo se hodilo do klidu. Pak jsem začal trénovat podle plánu, který mám z klubu.

Cítíte na sobě, že jste po roce v zámoří lepším gólmanem?

Nerad sám sebe hodnotím, ale myslím, že jsem se posunul. Hlavně tím, že jsem vyzkoušel jiný hokej a jiné prostředí. Člověka to obohatí.

Tomáš Plekanec říká, že pro hráče v zámoří je důležité zažít farmu, aby věděl, o čem hokej taky je a vážil si pak víc toho, co má. Měl jste stejné pocity při štaci v AHL?

To bylo spíš v době, kdy Pleky nakukoval do NHL, což je třeba deset let zpátky...

Spíš patnáct.

V té době bych tomu věřil, že to byl na farmě masakr, ale dneska je ten servis super. Konkrétně u nás si nebylo na co stěžovat.

Co přehnaná rivalita mezi hráči? Není to na farmě trochu problém?

Mně to ani nepřišlo. Samozřejmě každý chce nahoru, ale že by si kluci házeli klacky pod nohy, to jsem tam necítil.

Colorado vsadilo pro příští rok na dva evropské brankáře, jaký je Němec Grubauer?

Především výborný gólman. Postupně si budoval pozici a myslím, že ji má zaslouženě. Jako člověk je taky dobrej, jsou tam znát evropské rysy povahy. A jsem přesvědčený, že díky tomu bychom si mohli být bližší. I když on je spíš produkt severoamerické školy, šel tam už jako junior. Tu cestu si vyšlápnul přes druhou farmu, první farmu a pak se dostal až do NHL.

Jako dvojka můžete v sezoně odchytat patnáct, ale taky třicet zápasů. Na co si věříte?

Takové plány si nedělám, že bych si sezonu nalajnoval na papíře nebo v hlavě.

Role, kterou budete mít, je někdy dost nevděčná. Půjdete třeba do branky na konci tripu, kdy už je tým unavený. Těšíte se na podobné lahůdky?

Vím, co mě může čekat, ale prošel jsem si tím v Rusku. Třeba když jsme letěli na Dálný východ a hráli ještě ten den zápas. Takže jsem zocelený. Nic horšího mě potkat nemůže.

Když se mluví o Coloradu, je vždycky tématem nadmořská výška kolem 1600 metrů, měl jste s tím na začátku taky problém?

Člověk to pocítí, že se mu hůř dýchá, už jen když jde do schodů. Když se adaptujete, tak ale získáte výhodu. I na farmě jsme z toho těžili. Hráli jsme dva zápasy ve dvou dnech. Soupeři, když k nám dorazili, tak se s tím nějakým způsobem v pátek poprali, ale v sobotu bylo znát, že se jim dýchá hůř.

Pro klub Avalanche je už několik dekád modlou bývalý hráč a nynější generální manažer Joe Sakic. Jak na vás působila jeho aura?

Když jsem přišel a potkal ho poprvé v kabině, tak jsem měl pocit, že vidím hollywoodskou hvězdu. Znal jsem ho jen z televize a člověk si neuvědomuje, že je to reálná postava. Pak mě dost překvapilo, jak je bezprostřední, na nic si nehraje a můžete se s ním bavit o všem.

Pro Čechy je ale symbolem Colorada spíš Milan Hejduk.

Teď jsme v kontaktu a věřím, že se budeme potkávat častěji. Viděli jsme se vlastně jen jednou loni na kempu v Denveru. Pak nás ale odveleli na farmu...

Máte teď jednocestnou smlouvu na rok. Cítíte, že Colorado by pro vás mohlo být tou pravou životní štací?

Myslím, že jo. První sezonu jsem se tam cítil velice dobře a po životní stránce se mi tam hodně líbí. Jsou tam výborní trenéři a tým je neskutečný. Ještě by mohl růst výš a výš. Je tam hromada mladých, talentovaných kluků, kteří potenciál ještě naplno neukázali. Už když jsem je ale pozoroval v sezoně a v play off, tak jsem kolikrát nechápal, jak se může hrát při takové únavě na takovém rychlostním stupni. A hrozně mě bavilo sledovat dvacetileté hráče, jak se nebojí a dovolí si udělat neskutečné věci. Fanoušci se v dalších letech mají na co těšit.

Má podle vás šanci se prosadit do kádru Avalanche Martin Kaut?

Oni mu příležitost dají. Myslím, že s ním počítají, byl jejich první volbou na loňském draftu. Na druhou stranu si myslím, že na něj nebudou spěchat a dají mu čas, aby se rozvíjel třeba na farmě. Ale že bude hrát v NHL je reálné a myslím, že to klidně může být v této sezoně.