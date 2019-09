Kubalíka po snovém debutu zahrnul trenér chválou. Český spoluhráč z něj ale musí šílet

„Byl to můj první zápas, tak jsem chtěl samozřejmě ukázat, že umím vystřelit a že jsem schopný i dalších věcí. Cítil jsem se opravdu dobře," pochvaloval si Kubalík po premiéře za Chicago, v níž strávil na ledě přes sedmnáct minut a připsal si pět střeleckých pokusů.

Ve 38. minutě se dostal k dorážce, bekhendem trefil odkrytou branku a snížil na 2:3. Ve 47. minutě zase uspěl při přesilové hře nechytatelnou ranou z voleje z pravého kruhu a vyrovnal.

„Nechtěl jsem (zbytečně) dlouho držet puk, snažím se ho pokaždé poslat na branku a chodit před ní, abych byl případně připravený na dorážky," přiznával účastník posledních dvou MS, že se svou hru snaží co nejvíc zjednodušit.

„U prvního gólu jsem měl i štěstí, ale celkově to bylo povedené střídání, které navíc skončilo takhle," vracel se ke své první trefě za Jestřáby útočník, jehož Chicago získalo v lednu z Los Angeles výměnou za právo výběru v 5. kole draftu. V květnu pak Kubalík podepsal roční nováčkovskou smlouvu na 925 tisíc dolarů.

Pro Kubalíka měl po utkání s Detroitem slova chvály i kouč Blackhawks Jeremy Collition. „Věděli jsme, že dobře střílí, ale stejně bylo hezké vidět, jak si ve svých (gólových) situacích počínal. Jasně, skóroval střelou z první, o které bude každý mluvit, ale taky uspěl poté, co šel před branku a dostal se k dorážce. I tyhle situace vám, jako střelci, pomůžou," tvrdil Collition.

Kubalík tak svou misi o získání pevného místa v kádru Chicaga začal skvěle. Byť k tomu, aby se dostal do první řady k hvězdám Jonathanu Toewsovi a Patricku Kaneovi, či do té druhé, v níž by měli nastupovat Dylan Strome a Alex DeBrincat, má pořád daleko.

Výkon proti Red Wings musí dál potvrzovat. Pak bude mít šanci, že by prožil soutěžní debut za Chicago 4. října v pražské O2 areně, kde Blackhawks vstoupí do nové sezony zápasem proti Philadelphii.

„Zatím o tom nepřemýšlím. Pořád je to ještě strašně daleko, teď teprve běží tréninkový kemp," uvědomuje si Kubalík a ve svých začátcích v Chicagu si cení pomoci svého stejně starého krajana Davida Kämpfa, který v mužstvu působil už minulé dva ročníky.

„Už ale ze mě musí trochu šílet. Pořád se ho totiž ptám 'co je tohle?', 'kam jdeme?', 'kde se trénuje?' a podobně," směje se Kubalík.