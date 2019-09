Safin se přesunul z Edmontonu na farmu do Bakersfieldu do AHL

Český útočník Ostap Safin opustil přípravný kemp hokejistů Edmontonu a zamířil do Bakersfieldu do nižší AHL. Dvacetiletý odchovanec Sparty působil v uplynulých dvou sezonách v juniorské QMJHL, v AHL už se představil na konci ročníku 2017/18.

Safina draftoval Edmonton v roce 2017 ve čtvrtém kole na 115. pozici a loni v březnu s ním Oilers podepsali tříletou nováčkovskou smlouvu. Do zámoří odešel Safin po draftu ze Sparty s bilancí devíti zápasů v extralize, v nichž si připsal dva body za gól a asistenci.

Nejdříve hrál v QMJHL za Saint John Sea Dogs a v 61 duelech nasbíral 58 bodů (26+32). Na konci ročníku stihl za Bakersfield v AHL devět utkání a zaznamenal jednu přihrávku.

V uplynulé sezoně hrál Safin v QMJHL za Halifax. V základní části sehrál 15 utkání a připsal si 11 bodů (3+8). V play off ve 23 duelech zaznamenal dvě asistence.

Vedle Safina opustili ve středu kempy klubů NHL další dva čeští hokejisté. Brankář Lukáš Pařík se z Los Angeles přesunul do Spokane do WHL a útočník Matěj Pekař z Buffala do Barrie do OHL.

Osmnáctiletého Paříka draftovali Kings letos ve třetím kole na 87. místě. Účastník letošního mistrovství světa osmnáctek působil v uplynulé sezoně v juniorce Liberce a v osmi zápasech chytal i v první lize za Benátky nad Jizerou.

O rok starší Pekař už hájil barvy Barrie v uplynulé sezoně. Sabres si jej vybrali v roce 2018 ve čtvrtém kole na 94. pozici. Rodák z Turnova odešel do zámoří z Liberce už v patnácti letech a hrál za Jimmy Johns v NJPHL, Oakland Grizzlies v T1EHL a Muskegon v USHL.