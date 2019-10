Hertl před novou sezonou v San Jose povýšil: Mít v NHL na dresu áčko je velká věc

Čeští hokejisté, kteří jsou v NHL klíčovými hráči svých týmů, by se asi dali spočítat na prstech jedné ruky. Rozhodně k nim ale patří Tomáš Hertl, jenž bude mít premiérově v San Jose roli asistenta kapitána. Pětadvacetiletý útočník se po šesti letech v zámoří zodpovědnosti nebojí. A plánuje to ukázat i v nové sezoně, která pro něj začne už dva dny před pátečním pražským zápasem Chicaga s Philadelphií.

V minulém ročníku, ve kterém jste nastřílel 35 gólů, jste si na sebe trochu upletl bič. Nevypadá to ale, že by vám to nějak vadilo?

Přesně tak. Vůbec mi to nevadí (směje se).

Takže se chystáte na další posouvání osobních rekordů?

Byl bych rád, kdyby to vyšlo. S minulou sezonou jsem byl strašně moc spokojený, gólově i bodově to bylo super. Hlavně chci ukázat, že můžu hrát stejně dobře ve všech možných situacích, do kterých mě trenér pošle. Přesilovky, oslabení... A vím, že když budu hrát tak jako loni, body se dostaví. Hlavní ale je, ať to jde týmu. Když se nám daří, tak góly a asistence naskakují, než když se prohrává a nálada je špatná.

Měl jste docela nabité léto, kam se vám vešla svatba i hokejová akademie pro děti. Stačil jste si dát před sezonou pořádně do těla?

Já se nikdy neošidím. Už po osmi dnech po našem konci v play off jsem začal cvičit. I když jsem měl hokejový kemp, tak já trénink neodfláknu. Dokážu se připravit. Když pak člověk hraje hodně, tak fyzičku nabere i během zápasů, víc a víc se do toho dostane, ale přes léto je důležité hlavně načerpat i nějakou tu sílu, abych byl odolný v soubojích.

Co jste říkal na to, že budete mít áčko na dresu?

Hrozně si toho vážím. I když jsme v týmu čtyři asistenti, tak je to pro mě ohromná čest. Mít áčko v NHL je velká věc a já se zodpovědnosti nezříkám. Chci, aby se hrálo na mě. Už minulý rok jsem se nebál něco říct v kabině, když se nedařilo, trochu nakopnout kluky. Čeká se, že budu jedním z lídrů. Těším se na to, ale nechci zklamat trenéra, který mě vybral, ani hráče kolem sebe.

Místo Pavelského, který šel do Dallasu, bude novým kapitánem Sharks váš dobrý parťák Logan Couture. Je to ten správný vůdčí typ?

Není úplně jako Pavs, aby hodně mluvil, ale on to dokazuje na ledě, a hlavně dělá všechno maximálně pro tým. Nikdy nepřetáhne střídání, zblokuje střelu, chodí na oslabení, nechá na ledě srdce a nebojí se černé práce. Je to hodně nedoceněný hráč. V posledním play off dal 14 gólů. Když jsme se před třemi lety dostali do finále, tak zase nasbíral 30 bodů. Hlavně je ale příkladem na ledě. To neznamená, že když máte céčko, že nemusíte bránit. U něj je na prvním místě zblokovat střelu a zabránit gólu. A když to kluci vidí, tak za ním jdou a snaží se to dělat podobně. Není to jen o bodech.

Jako jeho asistent byste mu měl být oporou.

To je jasný. Budeme mu chtít pomoct, ale byla to jasná volba, aby byl Couture kapitánem, zasloužil si to. Všichni ho respektují a berou ho jako lídra.

Jaké to bude, až nastoupíte proti Pavelskému, se kterým jste toho spoustu odehrál?

Vidět ho v zeleném dresu bude každopádně zvláštní. A navíc má teď číslo 16, jelikož osmička je v Dallasu vyřazená. Bude to divné, je to super kamarád. Spolu jsme za těch šest let hráli fakt hodně, ale takhle to občas chodí. Na druhou stranu se teď otevřel prostor pro mě. Můžu být větším lídrem. Chci se toho chytit a ukázat, že to prostě můžu dělat.

Vypadá to, že v nové sezoně budete mít víc mladých spoluhráčů, než bývalo u Sharks obvyklé.

Tady byla konkurence v útoku vždycky ohromná. V kempu šlo třeba o jedno volné místo a letos tam pro ty mladší kluky byla najednou dvě až tři místa. V sezoně už není čas na to, aby se někdo 20 zápasů rozehrával. Když mu to nepůjde, tak přijde další. Já se ale těm klukům budu snažit pomáhat stejně, jako mi pomáhali Pavs, nebo Jumbo (Thornton). Kdyby se těm mladým tolik nedařilo, tak pro ně musím vytvořit prostor, aby dali třeba gól a nastartovalo je to. To se prostě od centra očekává, že svoji lajnu povede. Sezona je nahoru dolů, někdy nevíte, co se děje a od toho tam budu, abych ty mladé podpořil. Spousta hráčů zažila jednu sezonu super a pak to najednou nešlo, sám jsem byl v té roli... A vím, jak se ke mně kluci chovali, tak to chci zase týmu vrátit.

Pro Sharks i pro vás osobně je určitě dobrou zprávou, že čtyřicetiletý Thornton si odkroutí ještě jednu, nejspíš poslední, sezonu.

Jsem rád, že tu bude další rok. Moc by nám chyběl v šatně, protože má rád srandu a zároveň miluje hokej. Chtěli bychom vyhrát Stanley Cup hlavně pro něj. To je jeden z hráčů, kteří by si to strašně zasloužili. Viděli jsme, čím si Jumbo prošel, jaká překonal zranění a pořád hraje. Maká na sobě každý den, přitom plno hráčů by to v jeho situaci už vzdalo. On měl ale minulou sezonu ve svém věku 51 bodů, což je neskutečný.

Vaši spoluhráči v létě mluvili o tom, že nic jiného, než Stanley Cup už vlastně pro San Jose není úspěch. Je o tom v týmu všeobecný konsenzus?

Hlavně fanoušci to tak vidí. Před třemi lety jsme hráli finále, letos jsme byli mezi nejlepší čtyřkou. Každý rok je tu tým, který na to má. Erika Karlssona jsme podepsali právě kvůli tomu, aby se šlo co nejdál. Základ je uhrát play off a tam už se může stát cokoliv. Jak jsme minulou sezonu viděli, tak základní část je něco jiného. Columbus vyřadil suverénní Tampu, Colorado nedalo šanci Calgary...

Od koho vám hrozí největší nebezpečí?

Liga se strašně vyrovnává. Ale náš největší nepřítel bude Vegas. Máme to s nimi 1:1 v play off. Letos jsme je vyřadili, loni zase oni nás. I fanoušci to cítí, že je to teď asi náš největší rival. Atmosféra je vždycky neskutečná.

Konkurence v Pacifické divizi vám dost přibývá, cítíte to?

Calgary hrálo už minulou sezonu výborně. Arizona bude hodně nepříjemná, a navíc k nim přišel Phil Kessel, vynikající hráč. Vancouver taky hodně posiloval. S Los Angeles a Anaheimem jsou to vždycky ohromné kalifornské bitvy. V Edmontonu je zase Connor McDavid, když chce, vyhraje zápas úplně sám. Konkurence je fakt obrovská a člověk musí být pořád připravený. Hlavně na začátku, jinak potom honíte body celý rok.

Pomůže vám už obránce Radim Šimek, který si před půl rokem vážně poranil koleno?

Bylo to dost těžké zranění, ale vídám ho každý den. První zápas sezony určitě nestihne, ale měl by být brzy zase s námi. Blíží se to. S kondičním trenérem dělá plno věcí, uvidíme, jak mu to půjde, ale nemusí nic uspěchat. Hlavně by měl posílit svaly okolo, aby mohl hrát naplno, protože na jaře nám v play off hodně chyběl.

V Praze se bude v pátek hrát po devíti letech zápas NHL. Sharks byli v Evropě naposledy právě v roce 2010. Neříkáte si, že by vás to taky už mohlo potkat?

Myslel jsem na to. Bylo by to vynikající zahrát si v Praze, navíc v hale, kde jsem začal s chlapským hokejem. Já doufám, že se to povede.