Ochutnejte naše pivo, radí Kämpf spoluhráčům. To je to nejlepší, co v Česku máme

Kam ve své kariéře vyprodaný duel v pražské O2 areně řadíte?

Nestává se každý den, aby se NHL hrála v Česku. Bude to pro mě jeden z největších zápasů kariéry.

Jakub Voráček z Philadelphie říkal, že pro svou rodinu a kamarády potřebuje padesát vstupenek. Jak jste na tom v tomto ohledu vy?

Zatím mám objednáno okolo deseti lístků, ale doufám, že ještě seženu nějaké navíc. Chci totiž, aby dorazila celá rodina. Hlavně babičky a dědové, kteří se během sezony nemůžou dostat do Ameriky. Snad to vyjde.

Nebudete nervóznější, když víte, že vás z tribun bude sledovat tolik rodinných příslušníků?

Neřekl bych. Při zápase nevnímám, že mám v hledišti své fanoušky. Spíš jsem zvědavý, jak bude publikum rozdělené - kolik lidí bude fandit Philadelphii a kolik nám. Doufám, že bude skvělá atmosféra, zápas bude skvělý a všichni si ho užijeme.

Máte radost, že byste měl v jedné formaci nastoupit s Dominikem Kubalíkem a Brandonem Saadem?

S Brandonem jsem hrál už v minulé sezoně, takže si trochu rozumíme. Dominik k nám skvěle zapadl, je to výborný střelec. Když navážeme na výkony v přípravných zápasech, bude to dobré.

Těší vás, že s příchodem Kubalíka máte v týmu krajana?

Je fajn, že si můžeme pokecat česky. Je normální, že si Češi v týmech pomáhají, a počítal jsem s tím, že Dominik bude mít nějaký otázky. Rád mu pomůžu, když můžu.

Útočník David Kämpf hovoří s novináři po příjezdu hokejistů Chicaga do Prahy.

Michal Kamaryt, ČTK

Už jste ho stačil provést Chicagem?

Po začátku tréninkového kempu na to zatím nebyl čas. Ale trávíme spolu dost času; bydlíme ve stejné budově, takže spolu jezdíme na zimák a dělám mu taxikáře.

Zatímco Kubalíka čeká premiérová sezona v NHL, vy máte před sebou už třetí. Cítíte, že vaše pozice v týmu sílí?

Cítím, že se má role trošku zvedá. Snažím se podávat co nejlepší výkony a plnit to, co po mně chce trenér. Když v tom budu pokračovat, bude to lepší a lepší.

Bombardují vás po příletu do Česka spoluhráči otázkami, kam mají v Praze vyrazit?

Vyptávají se na dobré restaurace a na jaké památky stojí za to se jít podívat. Tak jim odpovídám, ať určitě vyrazí na Karlův most a Pražský hrad. S Kubaldou jsme jim taky hlásili, ať jdou ochutnat naše pivo, protože to je to nejlepší, co v Česku máme.

Udělalo vám radost, že ve středu s celým týmem vyrazíte do Edenu na utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií a Borussií Dortmund?

Osobně se na to hodně těším, protože na Lize mistrů jsem v Česku ještě nebyl. Ostatní kluci moc fotbal nesledují, spíše jsou na americký fotbal. Myslím ale, že budou překvapení. Bude skvělá atmosféra a zalíbí se jim to.