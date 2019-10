Senzační překvapení! Hráči NHL si dali v Praze trénink s dětmi

Moment, který se poštěstí jen některým jednou za život. Úžas, překvapení a nadšení, to vše zabaleno do jedinečného zážitku. Žáci hokejového klubu Hvězda Praha věřili, že mají před sebou klasický trénink, i když ve výjimečných prostorách libeňské O2 areny. Díky akci Adidas NHL Experience si ale mohli zatrénovat s hráči Chicaga Blackhawks. Ti už v pátek nastoupí v Praze ke svému úvodnímu zápasu nového ročníku NHL proti Philadelphii.

Žáci devátých tříd hokejového klubu Hvězda Praha až do poslední chvíle netušili, co je čeká. O celé akci dopředu věděli jen jejich rodiče a trenéři. „Chtěli jsme, aby to pro ně bylo velké překvapení, takže jsme jim nic neřekli. Nejdřív ani nemohli uvěřit tomu, co se kolem nich děje, stejně jako já, když jsem se to dozvěděl. Ten zážitek naplno docení až postupem času," řekl k výjmečnému momentu Michael Grim, generální manažer klubu.

První šok čekal dvacítku hokejistů už v šatně, ve které byly u jejich jmenovek rozvěšeny červené dresy Chicaga a další vybavení týmu NHL. „Wow! Už v tu chvíli jsme byli šťastní, protože to je asi nejlepší šatna, jakou jsme kdy viděli," usmíval se obránce Adam Richtr.

Hráči Hvězdy začali svůj klasický trénink a po chvíli se k nim během týmové porady připojili Dominik Kubalík a David Kämpf. „Jen jsme si klekli mezi ně a nic jsme neříkali. Kluci vůbec nevěděli, co se děje. Jsem rád, že jsme jim mohli udělat radost," smál se po tréninku Kubalík.

„Neměli tušení, že přijdeme, tak byli docela překvapení. Vůbec nevěděli, co mají dělat. Přitom ale bylo vidět, že jsou šťastní," přidal svůj pohled Kämpf.

Mladí hokejisté se na několik hodin stali součástí jedné z nejprestižnějších sportovních soutěží na světě. A v pátek se stanou jejími diváky. Kämpf s Kubalíkem jim předali vstupenky na utkání NHL.