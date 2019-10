NHL se příští rok opět vrátí do Evropy

Kolos NHL zamíří i v příštím roce do Evropy. Bez bližších podrobností to na dnešním setkání s médii v rámci NHL Global Series v Praze oznámil zástupce komisionáře slavné hokejové ligy Bill Daly. Více informací k dalším zápasům na starém kontinentu poskytne vedení soutěže v listopadu při Global Series ve Stockholmu.

NHL se po šestileté odmlce vrátila do Evropy v roce 2017. Během příští sezony tak budou některá z mužstev prokazovat na evropské půdě kvalitu nejlepší ligy světa čtvrtým rokem po sobě. "Mohu potvrdit, že NHL se v příštím roce vrátí opět do Evropy," prohlásil Daly.

A naznačil, že brzy by se opět mohla dočkat i Česká republika. Do Prahy se díky Chicagu a Philadelphii vrátila letos NHL ve své soutěžní podobě po devíti letech. "Česká republika je jednou z předních hokejových zemí světa. Praha je jedním z mých nejoblíbenějších evropských měst a vždycky tomu tak bylo. Užívám si to tady," uvedl Daly.

"Myslím, že se sem zase vrátíme. A myslím, že to bude hodně brzy," řekl Daly. "Zatím ale není vůbec nic definitivní, více bychom měli vědět snad už v listopadu ve Stockholmu," odkázal na souboje mezi Tampou Bay a Buffalem, naplánované do švédské metropole.

Zaplněné tribuny si při tréninku v Praze užili i hokejisté Chicaga, včetně českého dua Kubalík, Kämpf

"Snažíme se vše organizovat s takovým záměrem, aby tam byli zastoupení hráči z dané země a mohli si takovou událost zahrát a vychutnat. Je to skvělé pro zápas samotný i pro jeho propagaci. Podívejte na Jakuba Voráčka, který je speciálním ambasadorem pro tento zápas. Je hrdý na to, že může takové utkání hrát," připomněl Daly.

Připustil, že ve hře mohou být vedle Prahy také Bratislava či ruská města, ale možností je hodně. "Také Švýcarsko a Rakousko nám dávají smysl. Ten seznam míst, kde by se mohlo hrát v dalších letech, je ale delší. V tuto chvíli opravdu nemohu být konkrétnější," řekl Daly.

Podobně opatrný byl i v případě možného návratu Světového poháru, který se odehrál v roce 2016 po dlouhých 12 letech. "Světový pohár bude určitě zpátky, zcela stoprocentně. Je to ale otázka dlouhodobého plánování. I v tomto případě je těžké být nějak více konkrétní," připustil Daly.

Zatím žádné rozhodnutí nebylo učiněno ani v otázce možného návratu hráčů NHL na olympijské hry. "Rozumíme tomu, že to je velmi důležité pro hráče, ale není to pro klíčové pro NHL a náš byznys, protože NHL to nic nepřináší. Naopak to významně narušuje sezonu a hráči na olympiádě čelí riziku zranění. Tím ale nevylučuju, že k návratu hráčů z NHL na olympijský turnaj dojde," řekl Daly.