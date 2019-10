Atmosféra? Věděl jsem, že naši lidé za to umějí vzít, líčil po debutu Kubalík

Tenhle primát mu nikdo neodepře. Český útočník Chicaga Dominik Kubalík se stal vůbec prvním Evropanem, který debutoval v NHL ve své rodné zemi. "To jsem ani nevěděl. Je to něco speciálního," tvrdil 24letý nováček v týmu Blackhawks. Výsledek 3:4 ve velké pražské premiéře ale není nic, nad čím by se dalo jásat.

Smíšené pocity?

Samozřejmě, že výsledek tomu úplně nepomáhá. Na jednu stranu jsem si to hrozně užil, bylo to skvělé. Navíc doma. Jsem rád, že to viděli všichni z mé rodiny, ale mrzí mě, že z toho nebyla výhra.

Mrzí hlavně ta vaše šance z úvodní třetiny, že?

Přišel jsem k tomu trošku jako slepý k houslím. Saad to tam promáchl a já viděl puk na poslední chvíli, tak jsem ho zametl po zemi. Třeba to vyjde příště.

Co jste říkal atmosféře?

Bylo to fajn, ale já to takové očekával. Nebo spíš jsem tomu věřil, protože naši lidé za to umějí vzít. Fakt jsem si utkání užil.

Nervozita s vámi cloumala?

Já na tohle nikdy nijak moc netrpěl. Něco málo tam možná bylo, přece jen jsem hrál první zápas v NHL. Spíš bych ale řekl, že jsem byl natěšený. Hrozně jsem se těšil, jaké to bude, co atmosféra a tak.

A co led?

Trošku to skákalo. Puky odskakovaly, ale obě strany to měly stejné. Nedával bych tomu takovou váhu.

Z výkonu jste měl radost?

Nerad bych se hodnotil. Byl to pro mě první zápas NHL. Snažil jsem se hrát svoji hru, ale vím, že to může být lepší. Snad to ale nebylo ani tak špatné. Mám na čem pracovat.

A za pár dnů váš čeká ještě zámořský křest.

Letíme už v sobotu, další den mám volno. Myslím, že bude čas na srovnání se s posunem. Mělo by to být dobré. Bude to pro mě druhá premiéra. Těším se na ni úplně stejně jako tady. Bude to zas něco jiného.

Kolik vlastně dorazilo členů vaší rodiny a kamarádů?

Zhruba patnáct lidí. Všichni, co jsem chtěl.

Věděl jste, kde seděli?

To ne, vůbec jsem je v hledišti nenašel. V tom davu to ani nešlo.