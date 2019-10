Jak se máš? Hrdinou NHL v Praze se stal Kanaďan, jehož učil česky děda

Nebyl to Jakub Voráček, Dominik Kubalík ani David Kämpf, kdo se stal největší hvězdou utkání NHL v Praze mezi hokejisty Philadelphie a Chicaga. Hlavní roli hrál někdo jiný, přesto i on má české kořeny. Dvaadvacetiletý kanadský útočník Travis Konecny, který Letcům zařídil triumf 4:3 dvěma trefami.

Jeho rod žije za oceánem už několik generací, proto se jeho příjmení nevyslovuje v češtině „Konečný", nýbrž „Konekny". Přesto ontarijský rodák neskrýval, že souboj v pražské O2 areně pro něj nebyl tuctovým. Právě naopak.

„Nejen pro Jakea (spoluhráče Jakuba Voráčka) to byl speciální zápas. Pro mě zrovna tak," přesvědčoval útočník, jehož si Philadelphia vybrala v roce 2015 v prvním kole draftu.

Hokejisté Philadelphie Travis Konecny (vlevo) a Oskar Lindblom oslavují gól během utkání NHL s Chicagem.

Vlastimil Vacek, Právo

Otázka od českých novinářů, jestli ví, že jeho příjmení zní česky, se ho téměř dotkla. „Vždyť je české! Můj děda má příbuzné, kteří tady žili. Nevím přesně, jaké příbuzné, protože si nejsme tolik blízcí, ale s dědou ano," přibližoval majitel stříbrné medaile z předloňského MS.

Když měl říct, jestli zná nějaká česká slova, skoro se omlouval. „Znám jen ´jak se máš?´. Děda mi to před pár lety učil," směje se Konecny, který ví i význam této věty. „Myslím, že v angličtině to je ´How are you?´," vykládal a znovu se chechtal, když se dozvěděl, co v překladu znamená jeho příjmení.

„To je super, fakt jsem to nevěděl," přesvědčuje muž, jehož výkon sledovali z hlediště libeňské O2 areny jeho táta i děda. „Bylo skvělé, že mě tady mohli vidět hrát," těšilo Konecnyho, jenž nejprve otevřel skóre v první třetině přesnou ranou na lapačku gólmana Crawforda, aby ve druhém dějství nádherným bekhendem do šibenice zvýšil na 3:1 pro Letce.

Ukázkově tak odpověděl kritikům zmiňujícím, jestli si zaslouží novou šestiletou smlouvu podepsanou před dvěma týdny, která mu ročně vynese 5,5 milionu dolarů. „Zcela určitě je to příjemný start. Cítil jsem se opravdu dobře. Chtěl jsem trenérům dokázat, že mě můžou na led poslat za jakékoliv situace," těšil Konecnyho pražský sezonní otvírák.

A radost měl i za Voráčka. „Byl to pro něj mimořádný zápas. Vždyť sám zmiňoval, že je to pro něj splněný sen zahrát (NHL) si před zraky kamarádů a členů rodiny. I když neměl bod, udělal toho pro nás spoustu. Šlo poznat, jak je nadšený, když zápas skončil naším vítězstvím. Jsem za něj rád, jaký odehrál zápas," tvrdil Konecny.

„I fanoušci byli bezva. V NHL jsou stadiony, na nichž panuje podobná atmosféra jako v Praze, ale slyšet tady to skandování pro Jakea... I Chicago tu mělo své fanoušky. Bylo to pěkné," chválil české publikum Konecny, jemuž Praha učarovala.

„Je to krásné město. V Česku už jsem před pár roky jednou byl a jsem rád, že jsem se teď mohl vrátit. Prahu jsem si zamiloval," zakončuje kanadský forvard.