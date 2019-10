Třináct střel? Nejtěžší zápas, jaký jsem kdy odchytal, překvapil Mrázek

Někdy je gólman v ohni střel, pochytá jich desítky. Tohle ale nebyl ten případ. První třetina ještě nevybočila v tomhle směru z normálu. Na Mrázka letělo jedenáct projektilů. „Nevyvíjelo se to dobře," posteskl si český brankář, který třikrát inkasoval.

Po návratu z kabin utkání najednou vypadalo jinak. „Začali jsme hrát dobrý hokej. Navíc na mě ve druhé třetině nešla ani jedna střela. To se mi stalo poprvé v NHL. Ale o to bylo všechno těžší," kroutil hlavou Mrázek nad děním na ledové ploše a naznačil, že by byl raději víc v akci. „Pak nás naše přesilovky dotáhly do prodloužení, kde už to bylo o štěstí," poznamenala opora Hurricanes. V prodloužení přitom opět nemusel ukázat ani jeden zákrok.

Carolina tak vyhrála i třetí zápas v sezoně a Mrázka to pochopitelně těší. „Jsme moc rádi, že všechno dobře dopadlo," hlásil ze zámoří.

A co říkal na to, že se proti němu v utkání představil jeho parťák z minulé sezony Curtis McElhinney? „Bylo to zvláštní. Ale je dobře, že dostal šanci. Jsem rád, že se mu dařilo, ale my jsme nakonec vyhráli," těšilo Mrázka. McElhinney čelil v utkání celkem čtyřiačtyřiceti střelám.