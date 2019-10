"Je to jedinečný a netradiční koncept," řekla obchodní ředitelka Flyers Valerie Camillová. "Přišli s tím sami fanoušci. Řekli nám, že by to mohl být nový způsob, jak si užít trochu neškodné zábavy," doplnila. Klub s českou hvězdou Jakubem Voráčkem jim vyhověl a při modernizaci Wells Gargo areny takové místo zřídil.

Novinku Philadelphia představila na klubovém twitteru. Maskot Gritty demonstroval, jak vše vypadá. Povinnou výbavou je helma s krytem obličeje a ochranné oblečení, fanoušci mohou rozbít hokejkou, pálkou či kladivem nádobí nebo starou elektroniku. Ve zdemolovaných věcech najdou třeba i loga soupeřů z NHL.

Povinná rezervace nutná

Návštěva místnosti bude možná před utkáním, během něj i po skončení zápasu na základě povinné rezervace. Pokud bude chtít jít řádit dvojice společně, zaplatí 60 dolarů. Budou mít na to pět minut. Každý před vstupem dostane kbelík s křehkými předměty a jednu "středně velkou" položku k rozbití.

Poprvé Flyers otevřou místnost dnes před zápasem proti New Jersey. A budou doufat, že domácí premiéru v sezoně zvládnou a fanoušci nebudou mít důvod ji navštívit. Zatím odehráli jen pražský duel proti Chicagu a v pátek zvítězili 4:3.