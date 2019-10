Trochu překvapivým lídrem NHL je Carolina, která vyhrála anad New Yorkem Islanders 5:2 a po pěti utkáních má stále stoprocentní bilanci. Jednou asistencí pomohl Hurikánům Martin Nečas. Český útočník uvolnil v rohu kluziště Erika Haulu, jenž v 36. minutě vyjel před brankoviště a poslal domácí do vedení 3:2. Gólman Petr Mrázek přispěl k vítězství sedmnácti zákroky.

Petr Mrázek chytá kotouč do lapačky v utkání s New Yorkem Islanders.

Skvělý start do sezony prožívá také Andej Svečnikov. Teprve 19letý ruský forvard v pěti kláních nasbíral už sedm asistencí a při hře Ostrovanů bez brankáře přidal svou první trefu v sezoně.

Podobně jako Nečas, také Ondřej Kaše asistoval u vítězné trefy svého mužstva. V duelu Anaheimu na ledě Columbusu padly všechny branky ve druhé třetině.

Kačery nejprve poslal do vedení ve vlastním oslabení Jakob Silfverberg, na 2:0 zvyšoval o dvě minuty později Cam Fowler, jemuž nahrál Kaše krátce poté, co z obranného pásma vyvezl kotouč do útočné třetiny. Domácí záhy snížil gólem Pierre-Luca Duboise, skóre 2:1 pro Anaheim nakonec vydrželo až do konce.

Buffalo bodovalo i v pátém souboji této sezony a s devíti body je druhé za Carolinou. Šavle tentokrát zdolaly po nájezdech 3:2 Floridu.

Hvězdou zápasu byl švédský gólman Linus Ullmark s 41 zákroky.