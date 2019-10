Září a radují se z vítězství. Z pěti zápasů jich mají hokejisté Caroliny Huriccanes plných pět, což znamená jejich nejlepší start do NHL v historii klubu. „Všichni si to užíváme. Fanoušci nás ženou dopředu, doma jsme fakt silní," hlásí spokojeně ze zámoří český gólman Petr Mrázek. Naposledy jeho tým vyhrál nad NY Islanders 5:2.

Hurricanse soupeře z New Yorku přestříleli 40:19, Mrázek inkasoval dvakrát, vždy, když hrál jeho tým v oslabení. Ale nakonec slavil jasnou výhru. Tým se dokázal vypořádat i se zraněním jednoho z lídrů – Jordana Martinooka. „On táhne kabinu, je to velký hráč. Ale výborně jsme na zareagovali a předvedli týmový výkon," chválí český gólman spoluhráče.

A co říká na to, že čelil jen devatenácti střeleckým pokusům? „Dozadu hrajeme opravdu skvěle," skládá poklonu týmu, že mu výrazně pomáhá.

Výkon proti Islanders prý ale nevybočoval z normálu. Podle Mrázka je to podobné jako v minulém ročníku NHL. Jeden podstatný rozdíl však našel. „Tehdy jsme nebyli tak produktivní směrem dopředu. Teď je to jiné v tom, že zápasy dotahujeme do vítězného konce," dodává.Mrázek.