Naposledy v prosinci 2005 se podařilo brankáři Colorada vyhrát svůj první celý duel v NHL, byl jím Vitalij Kolesnik z Kazachstánu. Po téměř čtrnácti letech na něj navázal Pavel Francouz, jenž propustil jen dvě ze 36 střel Arizony a po výhře 3:2 po prodloužení byl vyhlášen hvězdou zápasu. „Je to skvělé, o tomhle jsem snil celý život, snažil jsem se užívat si každou vteřinu,“ svěřil se po utkání 29letý gólman. „Jsem rád, že se dařilo a povedlo se nám vyhrát.“

Inkasoval až z 28. střely, téměř 50 minut tak držel čisté konto. Laviny vedly 2:0, ale náskok do konce základní šedesátiminutovky neudržely. Francouze překonali Michael Grabner a Nick Schmaltz. V obou případech se jednalo o prudké a velmi dobře umístěné střely zápěstím.

Plzeňský rodák si jinak počínal velmi jistě, nedal na sobě znát nervozitu. „Myslel jsem na to od rána, měl jsem to někde vzadu v hlavě, ale čekal jsem, že budu víc nervózní. Jakmile puk dopadl na led, snažil jsem se být soustředěný, jak to jen šlo," svěřil se český reprezentant, který v tomto ročníku po odchodu Semjona Varlamova plní roli dvojky za Philippem Grubauerem.

„Máme skvělou partu, bylo vidět, že se kluci snaží mi maximálně pomoci. Blokovali hodně střel a hráli vzadu opravdu dobře, takže jim mohu jen poděkovat," těšilo Francouze, ač to byl spíš on, kdo držel tým ve hře o plný bodový zisk.

Colorado tak i po změně v brankovišti pokračuje ve vítězné sérii. Neporaženo zůstává i po čtvrtém klání nového ročníku a pomýšlí na překonání mety z roku 2013, kdy vyhrálo dokonce prvních šest střetnutí.

„Prožíváme skvělé období, dostává se nám výborné podpory od našich fanoušků, moc nám to pomáhá, proto jsme schopní vyhrát čtyři zápasy v řadě na úvod sezony," pochválil český brankář.