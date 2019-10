Michael Frolik (vpravo) poslal domácí Calgary do vedení již ve druhé minutě

Derek Ryan (vlevo) a Elias Lindholm se radují z branky do sítě Flyers

Na svůj první bod v novém ročníku čekal Michael Frolík až do sedmého zápasu letošní sezony a zároveň svého 800. v NHL. Jednatřicetiletý český útočník poslal Calgary do vedení už po 95 sekundách hry, kdy střelou zápěstím překonal Elliotta a Flyers tak prohrávali na ledě Calgary 0:1. Na druhou branku si fanoušci museli počkat až do 35. minuty, kdy se trefil Mangiapane a zvyšoval na dvoubrankový rozdíl.

Naděje hostům svitla v 45. minutě, kdy při signalizovaném vyloučení překonal poprvé a naposledy Ritticha Niskanen. Na víc to však Flyers nestačilo, vítězství domácích pečetil střelou do prázdné branky jedenáct sekund před koncem Lindholm.

David Rittich zlikvidoval 21 střel soupeře a mohl se tak pochlubit více než 95% úspěšností zákroků. Michael Frolík byl vyhlášen první hvězdou utkání.

VIDEO: Sestřih utkání Calgary - Philadephia

Palát pomohl k výhře Tampy

Domácí Montreal začal zápas proti Tampě lépe, když šel v 16. minutě po brance Petryho z přesilové hry do vedení. Hosté však stihli do konce úvodního dějství díky Coburnovi, který se trefil sedm sekund před sirénou, vyrovnat.

Vítězná branka přišla v 22. minutě utkání. Přesilovou hru využil Stamkos a poprvé poslal Blesky do vedení. A další rána do sebevědomí Canadiens přišla hned o 57 sekund později z hole Johnsona, který využil přesnou Palátovu přihrávku a střelou mezi kruhy nedal domácímu Pricemu šanci. Hosté již vedení v závěrečné části udrželi a připsali si tak výhru 3:1.

VIDEO: Sestřih zápasu Montreal - Tampa

Domácím stačila jedna třetina

Jedenáct minut a bylo po všem. Hokejisté Toronta zvítězili na domácím ledě nad Minnesotou 4:2, když všechny své branky vtěsnali do jedenácti minut a sedmi sekund. Hosté šli díky Kuninovi z 6. minuty sice do vedení, pak však přišly chvíle Maple Leafs.

V 22. minutě vyrovnal Tavares, v 28. minutě poprvé poslal domácí do vedení z přesilovky Marner, o 72 sekund později při stejné herní situaci navýšil náskok Johnsson. Děsivou třetinu z pohledu hostů uzavřel v 34. minutě Matthews. Hosté již jen 62 sekund před koncem díky Mayhewovi korigovali na konečných 2:4.

VIDEO: Sestřih zápasu Toronto - Minnesota

Arizona slaví ve Winnipegu

Druhé vítězství v sezoně si připsali hokejisté Arizony, kteří zvítězili na ledě Winnipegu 4:2. Na úvodní branku domácího Scheifeleho z přesilové hry reagovali hosté trefou osm sekund před koncem úvodní části, o kterou se postaral Garland.

Rozhodující úder si Coyotes schovali do prostřední části hry, kdy díky dvěma brankám Dvoraka a jedné Schmaltzmana šli do vedení 4:1. Domácí v 45. minutě jen díky Connorovi korigovali na konečných 2:4.

VIDEO: Sestřih zápasu Winnipeg - Arizona

Vancouver trestal Detroit v přesilovkách

Když hosté vedli po třiceti sekundách díky Larkinovi 1:0, nic výsledkově jednoznačnému vítězství Vancouveru nenasvědčovalo. Domácí na rychlý úvod Rudých křídel zareagovali v 18. minutě, když se trefil Stecher.

Klíčové momenty přišly ve druhé třetině. Domácí využili po trefách Edlera a Millera dvě přesilové hry, další zásah si připsal Pettersson a Canucks šli do kabin s pohodovým náskokem 4:1. Ani ve třetí třetině se Detroit na větší odpor už nezmohl, Vancouver navíc pečetil po trefě Millera opět z přesilové hry své vítězství v poměru 5:1.

VIDEO: Sestřih zápasu Vancouver - Detroit

Nashville kraloval ve Vegas

Ve velmi dobře rozjeté sezoně pokračují hokejisté Nashvillu. Na ledě Vegas Golden Knights začali dobrou formu prokazovat už v 3. minutě po Turrisově trefě. Domácí však do konce úvodní třetiny skóre po brankách Stoneho a Smitha otočili a do kabin šli s vedením 2:1.

Tím však jejich střelecká produktivita skončila. V 27. minutě totiž Predators po zásazích Sissonse, Jarnkroka a Forsberga vedli už 4:2. Rytíři se už z tvrdého úderu nevzpamatovali, v 44. navíc po přesilovkové trefě Bonina inkasovali popáté.

VIDEO: Sestřih zápasu Vegas - Nasvhille

Nečas rozhodl o vítězství Caroliny

V parádní formě se prezentují v úvodu nového ročníku hokejisté Caroliny. K dalšímu vítězství, tentokrát na ledě Los Angeles, jim stačili dva góly. O první a zároveň rozhodující zásah se postaral ve 24. minutě český útočník v službách Hurikánů Martin Nečas, který využil přesnou Dzingelovu přihrávku od zadního mantinelu a rychlou střelou překonal bezmocného Campbella. Rodák z Nového Města na Moravě si tak připsal druhý letošní gól.

Domácí i přes několik šancí výborně chytajícího Mrázka nepřekonali, triumf hostů navíc pečetil při power play golem do prázdné branky Teravainen. Sedmadvacetiletý český gólman vychytal všech 31 střel domácích. Hurricanes se tak zároveň dostali do čela Východní konference.

Petr Mrázek byl za svůj výkon oceněn první hvězdou utkání, Martin Nečas byl třetí.

VIDEO: Sestřih zápasu Los Angeles - Carolina