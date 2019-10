Český útočník David Pastrňák pokračuje v NHL v parádních výkonech a po čtyřech trefách do sítě Anaheimu skóroval dvakrát v utkání s Tampou Bay, u třetího gólu Bostonu si připsal asistenci. Bruins však duel prohráli 3:4 po nájezdech, při nich už úspěšný nebyl. Výhru slavil i útočník Pavel Zacha, jehož New Jersey vyhrálo nad NY Rangers 5:2. Vítězství 5:1 nad Detroitem vychytal pro Calgary český brankář David Rittich.

Puk je za zády českého gólmana Davida Ritticha a míří do sítě. V utkání NHL s Detroitem však gólman Plamenů inkasoval jen jednou a nakonec slavil výhru.

Pastrňák se v zámoří rozjel. Proti Tampě poprvé skóroval při přesilovce v 10. minutě a poslal svůj tým do vedení 1:0. Hosté manko smazali, ale Bruins získali náskok i ve druhé části hry, kdy opět v početní převaze skóroval Bergeron po asistenci českého útočníka. Tampa pak skóre dokonce otočila ve svůj prospěch, ale necelé čtyři minuty před koncem třetí třetiny si vynutil při hře pěti proti čtyřem prodloužení Pastrňák.

Duel pak dospěl do samostatných nájezdů. Tam Pastrňák, který je v produktivitě NHL s osmi góly a pěti asistencemi na čtvrtém místě, ve druhé sérii neuspěl. Utkání rozhodl ve prospěch hostů ve čtvrté sérii Stamkos. V dresu vítězů se útočník Ondřej Palát do statistik nezapsal.

Montreal si na domácím ledě poradil s Minnesotou bez problémů 4:0, když základ k vítězství položil už v první třetině. Tu tým Canadiens vyhrál o tři branky. Skóre duelu, v němž sudí udělil dvanáct dvouminutových trestů a dva pětiminutové za rvačku, pečetil v poslední části hry domácí útočník Gallagher. Vítězové přestříleli soupeře 33:17.

Tým New Jersey si poradil před vlastním publikem s Jezdci z New Yorku. Ďáblové, v jejichž třetí formaci hrál útočník Pavel Zacha, vedli po dvou třetinách 3:1. Rangers se povedlo snížit, ale v posledních osmi minutách.Devils dvěma góly navýšili náskok na 5:2 a mohli slavit. V barvách poraženého týmu se neprosadil obránce Libor Hájek.

Utkání bylo pořádně vyostřené, sudí v něm udělil hned sedmnáct trestů, domácí tým dvakrát početní výhodu využil.

Winnipeg sice vedl doma nad NY Islanders po první části 1:0, ale pak už se gólově realizovali jen Ostrované a třemi trefami otočili skóre ve svůj prospěch. Dvakrát se prosadil Barzal a vítězství do prázdné klece pečetil 27 sekund před koncem Bailey.

Hokejisté St. Louis po zásahu kanonýra Tarasenka měli v duelu s Vancouverem slibný náskok 3:1. Nakonec však zápas dospěl za stavu 3:3 až do samostatných nájezdů. Fanoušky v Enterprise Center nepotěšil v šésté sérii Leivo, jenž vystřelil vítězství pro Kosatky.

Výhru mohou slavit i hráči Calgary, kteří si doma poradili s Detroitem 5:1. Branku Plamenů přitom hájil český brankář David Rittich. Inkasoval jednou, v polovině duelu Rudá křídla korigovala stav na 1:2 z jejich pohledu. Pak už ale skóroval jen domácí tým. Michael Frolík na straně vítězů, ani Filip Hronek u poražených, se neprosadili.

Český obránce Detroitu Hronek nebude na utkání vzpomínat v dobrém i kvůli situaci u čtvrtého zásahu Plamenů. Ve snaze odehrát puk do bezpečí trefil brusli spoluhráče a následně bekhendem posunul puk do vlastní branky.

Arizona využila v bitvě s Predátory z Nashvillu tři přesilové hry a dovedla utkání do vítězného konce 5:2. Zápas měla pod kontrolou, vedla 2:0 a 4:1, dvakrát se v početní výhodě trefil Kessel.

Hokejisté Vegas Golden Knights byli v utkání s Ottawou pasováni do role jasných favoritů, žádná jednoznačná partie se ale na jejich ledě nehrála. Nejhorší tým Východní konference slavné zámořské soutěže dovedl zápas do nájezdů, kde ale prohrál. V páté sérii rozhodl o výhře Vegas útočník Marchessault. Český útočník Tomáš Nosek se do statistik zapsal pouze dvouminutovým vyloučením za nedovolené bránení.

Fanoušky nepotěšili Králové z Los Angeles. V domácí bitvě s Buffalem totiž nevstřelili ani gól a prohráli 0:3. Český útočník Vladimír Sobotka nebodoval.