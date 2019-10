Český útočník David Pastrňák dál pálí ostrými, po galapředstaveních proti Anaheimu a Tampě si dnes připsal proti Torontu dva body za gól a nahrávku, Boston však stejně jako proti Tampě nedokázal vyhrát a Torontu podlehl 3:4 po prodloužení. Pavel Francouz k dnešnímu zápasu Colorada nastoupil jako jednička a s úspěšností zákroků přes 95 % dovedl Colorado k vítězství nad Tampou 6:2. Český útočník Tomáš Hertl skóroval, ale žralokům to k výhře nestačilo.

David Pastrňák (druhý zleva) oslavuje se svými spoluhráči svůj gól do sítě Toronta.

Osmnáctiletý útočník Jack Hughes (vpravo) z New Jersey pózuje na rozbruslení před zápasem s Vancouverem se svým o dva roky starším bratrem Quinnem, obráncem Canucks.

Boston nevstoupil do utkání s Torontem ideálně, po první třetině prohrával 2:1, kdy snížit se mu podařilo až dvacet sekund před koncem třetiny. Druhá třetina gól nepřinesla. Hned na začátku té třetí však v pokračující početní výhodě Bostonu přihrával Pastrňák na vyrovnávací gól Heinenovi. Vzápětí si ale Maple Leafs vzali své vedení zpět gólem Kerfoota. Posledních pět minut před koncem třetí třetiny vzal vyrovnání do rukou Pastrňák a krásnou střelou překonal brankáře Andersena. Zápas dospěl do prodloužení, ve kterém byli šťastnější hráči Toronta a mohli se radovat z vítězství 4:3.

Brankář Pavel Francouz měl dneska svůj den, pochytal 44 ze soupeřových 46 střel a i při druhém startu v této sezoně vychytal vítězství. Jeho tým chytl střeleckou slinu a Tampě, za kterou nastoupil i český útočník Ondřej Palát, nadělil rovnou šest branek. Hattrickem se blýskl jednadvacetiletý útočník Jason Tost. Palát nebodoval.

Simonův Pittsburgh podlehl na domácím ledě rytířům z Vegas jednoznačně 0:3. První gól si připsal útočník se slovenskými kořeny Paul Stastny při přesilovce. Ve druhé třetině Karlsson zvyšoval na 2:0 gólem do odkryté klece při vlastním oslabení. Další gól do prázdné brány přidal ve třetí třetině Stone a upravil na konečných 3:0 pro Vegas. Český útočník Tomáš Nosek nebodoval.

Dallas si spravil chuť po včerejším zápase s Pittsburghem a na ladě Philadelphie zvítězil 4:1. Letci se sice ujali vedení už po čtyřiceti sekundách, ale byla to jediná jejich trefa. Po první třetině prohrávali 1:2. Druhá třetina góly nepřinesla, v té třetí si Dallas pojistil vedení hned na jejím začátku a Heiskanen pak jen gólem do prázdné branky pečetil výhru 4:1. Český útočník Jakub Voráček nebodoval, na druhé straně byl u třech gólů Dallasu vidět kanadský útočník Corey Perry, který si připsal gól a dvě přihrávky.

Hráči Columbusu na svém ledě přivítali NY Islanders, ale druhou domácí výhru v řadě nepřidali, ostrovanům podlehli 2:3 po prodloužení, které rozhodl už po 33 vteřinách Brock Nelson.

Arizona si doma proti Ottawě s chutí zastřílela. Po dvou třetinách vedla už 3:0, čtvrtý gól přidala na začátku třetí v početní výhodě. Poté se však Namestnikovovi podařilo snížit při vlastním oslabení a v následné přesilovce přidal další gól Ottawy kanadský útočník Chris Tierney. Arizona si ale vedení pohlídala a Crouse střelou do odkryté klece upravil na konečných 5:2.

Florida se dnes vydala na led Nashvillu a zvítězila 3:2 po nájezdech. Rozhodnuto mohlo být už po dvou třetinách, kdy Florida vedla 2:0, ale domácím se ve třetí třetině podařilo vyrovnat a o vítězi musely rozhodnout až nájezdy, ve kterých byl jediným úspěšným střelcem Vincent Trocheck z Floridy.

Rittich dvakrát fauloval a byl střídán

Ve 4 hodiny SEČ začalo utkání Los Angeles s Calgary, za které nastoupil v brance David Rittich a v útoku Miachael Frolík. Rittich po čtyřech inkasovaných gólech střídal, stejně jako včera Mrázek. Rodák z Jihlavy dokonce stihl obdržet i dva dvouminutové tresty - jeden za podražení, druhý za sekání. Frolík vyfasoval také jeden trest za hákování a bodově se neprosadil. Calgary podlehlo Los Angeles 1:4.

Český útočník Tomáš Hertl nedokázal svým gólem pomoci San Jose ke třetí výhře v řadě. Žraloci doma prohráli s Buffalem 3:4. Hertl v přesilovce na začátku třetí třetiny vyrovnával na 2:2, chvíli poté si ale Buffalo vzalo své vedení zpět. Žralokům se znovu podařilo vyrovnat, jenže na gól Girgensonse 8 minut před koncem třetí třetiny už odpovědět nedokázali.

Jednička draftu vstřelila důležitý gól

Ještě včera před půlnocí SEČ se odehrála dvě utkání. V zápase New Jersey s Vancouverem se prosadila jednička letošního draftu Jack Hughes, který v 15. minutě vstřelil jediný gól zápasu. Osmnáctiletý Hughes nastoupil proti svému o dva roky staršímu bratrovi Quinnovi. Dále se hrálo v St. Louis, které doma přivítalo Montreal. Domácí Blues prohráli 2:5. O vítězi rozhodla druhá třetina, po které Montreal vedl už 4:1. Domácím se krátce před koncem podařilo snížit na 2:4, ale Weber gólem do prázdné branky žádné drama nepřipustil.