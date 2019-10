Jen pesimista nebo ignorant si ale mohl myslet, že devětadvacetiletý český brankář ve své první plnohodnotné sezoně NHL bude hořet. Francouz si totiž do zámoří přivezl zkušenosti ze světových šampionátů, olympiády a tří let v KHL, kde mu sice nabízeli balík, aby zůstal, ale on šel raději za snem chytat mezi nejlepšími.

V dosavadních dvou startech inkasoval po dvou gólech a úspěšnost zákroků má 95,1 procenta, druhou nejlepší v NHL po Carteru Huttonovi z Buffala. Jistě, máme teprve start sezóny, přijdou těžší chvilky, ale přesto je to solidní příslib.

A hlavně s Francouzem se pro jeho spoluhráče nic nemění. Pořád mají jistotu, že v brance je opora. Avalanche z osmi zápasů jen jednou nebodovali naplno.

"Po tom, co jsem v Rusku zažil, mě asi už nic nemůže překvapit," řekl český gólman, který si v zámoří poctivě odkroutil rok na farmě, během kterého jen dvakrát na půl zápasu okusil atmosféru NHL.

"Když jsem ale sledoval jeho výkony v AHL, udělal na mě velký dojem," tvrdil kouč Colorada Jared Bednar.

Avalanche tak nic nenutilo, aby po vypršení kontraktu nabídli novou smlouvu ruskému gólmanovi Semjonu Varlamovovi, který za ně chytal osm let, ale radši vsadili na Grubauera (plat 3,33 mil. dolarů na rok) s Francouzem (950 tisíc).

"Grubi si postupně budoval svoji pozici a myslím, že ji má zaslouženě. Jako člověk je dobrej. Jsou u něj znát evropské rysy jeho povahy. A jsem přesvědčený, že díky tomu bychom si mohli být bližší," řekl Sport.cz před odletem na kemp Francouz.

A mezi gólmany Avalanche stopy po řevnivosti vážně nenajdete. Česká akvizice zná svou úlohu.

S nadsázkou je to trochu jako v gangsterce Skrytá identita. Rockovou hvězdou zločinu může být jen jeden. Ten druhý v hierarchii, přezdívaný ve filmu Mr. French, má ale také důležitou roli. A hlavně se na něj dá stoprocentně spolehnout.

Hráči Colorada právě teď spoléhají na svého pana Frenche. Francouz se o víkendu úchvatně vypořádal s výzvou, která těžko mohla být větší. Avalanche hráli druhý zápas ve dvou dnech a v sobotu se představili v Amalie Areně v Tampě proti posledním vítězům základní části. Výsledek? 6:2 pro hosty.

Ondřej Palát patrně ještě přemýšlí, jak mu krajan v brance Colorada lapil stoprocentní šanci a Nikita Kučerov přemítá, co udělal špatně při trestném střílení, že mu ho gólman chytající v obráceném gardu překazil.

"Nervózní jsem sice byl, ale bral jsem ten zápas jako výzvu. Nakonec se z toho vyklubal zábavný večer," pousmál se Francouz, který si zase chvíli počká, než půjde mezi tyče.

Od jeho premiéry proti Arizoně do souboje s Tampou uplynul týden. Letmý pohled do itineráře nejlepšího týmu NHL říká, že příští pátek hraje Colorado ve Vegas a v sobotu pak s Anaheimem doma v Denveru. V jednom z těch utkání by měl Francouz zase jít do akce.

"Člověk neví, co bude zítra, natož aby si tu sezonu nějak nalajnoval na papíře nebo v hlavě. Budu se snažit odvést co nejlepší výkon a pomoct týmu vyhrávat. To je moje úloha," řekla gólmanská dvojka Colorada.

Zatím se Mr. French činí moc dobře.