Pastrňák má formu jako hrom! Skóroval počtvrté v řadě a je v soutěži prvním hráčem v sezoně, který vstřelil deset branek. V produktivitě se posunul na druhé místo, na kontě má sedmnáct bodů (10+7).

Proti Torontu se trefil už v polovině první třetiny, ale rozhodčí jeho gól odvolali, protože po trenérské výzvě odhalili těsný ofsajd Brada Marchanda. Český útočník si vše vynahradil v 18. minutě a v předbrankovém prostoru střelou mezi vlastníma nohama otevřel krásným gólem skóre. Dosáhl tím třístého bodu v NHL v 329. utkání, což v klubové historii stihli rychleji jen tři hráči (Barry Pederson, Bobby Orr a Ray Bourque).

"Pravděpodobně to byl instinkt," líčil Pastrňák. "Přemýšlel jsem o přihrávce bekhendem a najednou mi puk proklouzl mezi nohama. Už jsem takhle zkoušel zakončovat v tréninku několikrát, ale nikdy mi to nevyšlo. Až teď. Byl to šťastný gól," dodal třiadvacetiletý útočník.

Pastrňák, který dal v posledních čtyřech zápasech osm gólů, ukázal, že umí branky i připravovat. U mantinelu ho bránili dva hráči, přesto uvolnil Marchanda, který dostal Boston do vedení 2:1. Toronto i podruhé vyrovnalo, ale na branku Bretta Ritchieho ze 47. minuty už nenašlo odpověď. Konečné skóre stanovil v závěru Per Lindholm z dorážky. V dresu vítězů scházel potřetí v řadě David Krejčí kvůli zranění v horní části těla.

Rittich znovu jen na střídačce

Obránci Radko Gudas a Michal Kempný se podíleli shodně jednou asistencí na výhře Washingtonu 5:3 v Calgary. Na domácí střídačce zůstal podruhé za sebou brankář David Rittich, který byl ve svém posledním startu poprvé v sezoně střídán. Dvě branky vítězů vstřelil obránce John Carlson, který vede s 20 body (5+15) produktivitu NHL před Pastrňákem.

Detroit i díky přihrávce Filipa Hronka vedl nad Vancouverem po dvou třetinách 2:0, ale po divoké závěrečné třetině (0:5, Bo Horvat vstřelil hattrick) nakonec prohrál 2:5. Pittsburghu nepomohla asistence Dominika Simona na ledě Floridy, kde podlehli 2:4.

Tomáš Hertl, který v předchozích třech zápasech skóroval, vyšel v úterý bodově naprázdno a se San Jose prohrál v Buffalu 3:4 v prodloužení. Hrdinou zápasu se stal domácí Jack Eichel, který figuroval u všech branek - dvě vstřelil včetně vítězné v čase 63:13 a na zbývající přihrál. Buffalo doma vyhrálo všech pět zápasů a se 17 body je v čele NHL.

Výsledky úterních zápasů NHL: Boston - Toronto 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) Branky: 18. Pastrňák, 27. Marchand (Pastrňák), 47. B. Ritchie, 58. P. Lindholm - 25. K. Kapanen, 33. Kerfoot. Střely na branku: 39:30. Diváci: 17 193. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. B. Ritchie, 3. Marchand (všichni Boston). Buffalo - San Jose 4:3 v prodl. (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0) Branky: 28. a 64. Eichel, 40. S. Reinhart, 41. Skinner - 6. Gambrell, 16. Vlasic, 52. E. Karlsson. Střely na branku: 29:28. Diváci: 15 876. Hvězdy zápasu: 1. Eichel (Buffalo), 2. E. Karlsson (San Jose), 3. S. Reinhart (Buffalo). Florida - Pittsburgh 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) Branky: 31. Acciari, 38. Malgin, 54. Huberdeau, 59. Vatrano - 32. Blugers (Simon), 55. Hörnqvist. Střely na branku: 22:25. Diváci: 12 738. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Malgin, 3. Boyle (všichni Florida). New York Rangers - Arizona 2:3 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1) Branky: 26. a 38. DeAngelo - 14. Crouse, 34. Goligoski, 62. Dvorak. Střely na branku: 19:35. Diváci: 17 435. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Dvorak (oba Arizona), 3. DeAngelo (NY Rangers). Detroit - Vancouver 2:5 (1:0, 1:0, 0:5) Branky: 17. Mantha (Hronek), 30. Cholowski - 42., 44. a 59. Horvat, 53. Virtanen, 55. Schaller. Střely na branku: 33:41. Diváci: 18 455. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Virtanen, 3. Markström (všichni Vancouver). Nashville - Anaheim 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) Branky: 12. Josi, 17. Sissons, 21. Grimaldi, 31. Ekholm, 45. Arvidsson, 49. Ekholm - 44. Getzlaf. Střely na branku: 30:27. Diváci: 17 424. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Josi, 3. Arvidsson (všichni Nashville). Minnesota - Edmonton 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) Branky: 12. a 13. E. Staal, 17. Hunt. Střely na branku: 30:25. Diváci: 17 189. Hvězdy zápasu: 1. E. Staal, 2. Zuccarello, 3. Stalock (všichni Minnesota). Winnipeg - Los Angeles 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Branky: 18. Connor, 33. Ehlers - 11. Wagner, 25. MacDermid, 46. Kopitar. Střely na branku: 28:41. Diváci: 15 325. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck (Winnipeg), 2. Kopitar, 3. Quick (oba Los Angeles). Chicago - Vegas 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0) Branky: 17. Dach - 59. Holden, rozhodující sam. nájezd Theodore. Střely na branku: 32:34. Diváci: 21 172. Hvězdy zápasu: 1. M. Fleury (Vegas), 2. Dach, 3. Lehner (oba Chicago). Calgary - Washington 3:5 (0:0, 2:3, 1:2) Branky: 24. E. Lindholm, 37. Czarnik, 60. Rieder - 21. a 59. J. Carlson, 23. Stephenson, 37. Ovečkin (Gudas), 53. T. Wilson (Kempný). Střely na branku: 35:30. Diváci: 18 002. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin (Washington), 2. E. Lindholm (Calgary), 3. Holtby (Washington).