Dohrávku 13. kola a symbolické zakončení úvodní čtvrtiny hokejové Tipsport extraligy uvidí plzeňská LOGSPEED CZ Arena. V repríze loňského semifinále play off na sebe v atraktivním souboji narazí domácí Škoda a třinečtí Oceláři, kteří mají v tabulce na svého dnešního soupeře náskok 6 bodů, ale také o tři odehrané duely více. Utkání začíná v 15 hodin. Tradičně obsáhlý online přenos sledujte na našem webu Sport.cz. Přímým přenosem vysílá zápas program O2 Sport.

Loňské semifinále Plzni doslova proteklo mezi prsty. Vezla si z Třince vedení 2:0 v sérii, přesto nakonec do finále nepostoupila, Severomoravané po tomto obratu nakonec dokráčeli k titulu. Že Západočeši prahnou po odvetě? To jistě. Přesto půjde v tomhle zápase možná více o to, jak najít ztracenou pohodu než o přímý revanš za loňskou sezonu.

Domácí z posledních 5 zápasů, včetně Ligy mistrů, pouze jednou zvítězili v normální hrací době a v boji o první šestku potřebují body. Třinečtí na tom jsou o něco lépe, přesto poslední období také ideální není, což naznačují prohry z Hradce, Pardubic nebo Lausanne.

Atraktivní duel, kde kromě odvety půjde i o sebevědomí, startuje v Plzni v 15 hodin.