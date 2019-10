Byl to jeho zápas! Ruský hokejový útočník Andrej Svečnikov, dvojka loňského draftu NHL, rozhodl dvěma góly duel Caroliny s Calgary, dvakrát při tom pokořil českého brankáře Flames Davida Ritticha. Zejména první trefa, při níž si puk nabral za brankou na čepel hole a ze vzduchu jej zasunul do horního růžku Rittichovy klece, byla lahůdková.

Devatenáctiletý Rus si za brankou nabral puk na čepel, vyjel k pravé tyčce a po vzoru florbalistů ho hodil nad Rittichovo rameno. Úchvatné, dokonalé, nechytatelné! Hala bouřila nadšením.

„Zkouším to dost často, na tréninku vlastně pravidelně. I dneska ráno jsem to ještě před zápasem piloval. Jsem rád, že se mi to povedlo v pravou chvíli," pochvaloval si po utkání Svečnikov, který ekvilibristickým způsobem vyrovnal v 50. minutě stav na 1:1. O tři minuty nato přidal ruský talent druhý gól, Carolina vyhrála 2:1 a Svečnikov byl vyhlášen první hvězdou duelu.

„Má spoustu triků jako tenhle a pořád je trénuje. Je to moc šikovný kluk," pochválil spoluhráče brankář Petr Mrázek, jenž zneškodnil 28 střel, doma vyhrál čtrnáctý zápas v řadě a byl zvolen druhou hvězdou utkání.

Svečnikovova finta není novinkou, stejnou kulišárnu nejvíce proslavil finský útočník Mikael Granlund na mistrovství světa 2011 v Bratislavě v zápase s Ruskem. Podobný gól vstřelili i švédský útočník tehdejšího pražského Lva Nicklas Danielsson či Slovák Ján Sýkora v utkání Euro Hockey Challenge, který před šesti lety florbalovým způsobem nachytal Jakuba Kováře.