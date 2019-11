Když třicetiletí obránci popisují o dekádu mladší hráče, kteří startují svou kariéru v NHL, žasnou nad jejich individuálními kvalitami. Ohromná rychlost spojená s dokonalou technikou hokejky a k tomu vynikající načasování. Nové trendy se promítly i do říjnové gólové úrody, která přinesla opravdu mimořádné exponáty.

Takhle nachytal David Pastrňák brankáře Toronta Michaela Hutchinsona. Byl to gól měsíce?

Vždyť i např. legendární střelec Jeremy Roenick, který dal v NHL přes 500 branek, co chvíli mění svého kandidáta na gól roku. A kolikrát to ještě bude muset udělat do konce sezony?

Tady je výběr z říjnových gólových hroznů:

Blake Coleman (New Jersey) proti Winnipegu

Útočník Devils vyrazil za skákajícím pukem, který vyhodil z pásma P.K. Subban. Odstavil si přitom ruského beka Kulikova a jednou rukou nečekaně energicky zaskočil gólmana Broissota a nejspíš i sám sebe.

Matthew Tkachuk (Calgary) proti Los Angeles

Neuvěřitelnou koordinaci a skvělou práci s hokejkou prokázal syn slavného Keitha Tkachuka. V power play totiž předvedl hned dvojnásobnou baseballovou ukázku. Plachtící puk si nejprve přiťukl do výhodnější pozice a ještě ze vzduchu srovnal skóre.

Sonny Milano (Columbus) proti Dallasu

I skeptický kouč Blue Jackets John Tortorella zářil po průniku talentovaného mládence. Milano se v plné rychlosti zbavil na modré čáře beka a s hokejkou provlečenou mezi nohama (jako kdysi např. Tomáš Hertl) zavěsil do horního rohu.

Connor McDavid (Edmonton) proti Philadelphii

Dvojnásobný vítěz bodování nechybí díky akci ze zápasu s Flyers, kdy si vybruslil za dloubákem z obranného pásma, nechal za sebou obránce Brauna a gólman Hart neměl absolutně nárok.

David Pastrňák (Boston) proti Torontu

V jeho podání vypadá teď všechno tak lehce a elegantně. I akce z duelu s Maple Leafs, kdy si nejlepší střelec sezony pustil puk pod sebe a s hokejkou protaženou mezi nohama prošťouchnul puk za gólmana Andersena. 300. bod v NHL v Pastrňákově podání vypadal velmi stylově.

Andrej Svečknikov (Carolina) proti Calgary

David Rittich v tom byl nevinně, když si ruský teenager za brankou Flames nabral puk na čepel hokejky a hodil ho do mezery mezi tyčkou, maskou a ramenem českého gólmana. Svečknikov tak v praxi ukázal, o co se snaží při každém tréninku.

Matthew Tkachuk (Calgary) proti Nashvillu

A znovu útočník Flames slavného jména, ale nelze jinak. V prodloužení na ledě Predators chyběly necelé dvě vteřiny, když se Tkachuk dostal k dorážce. Věrný současné módě opět s hokjekou provlečenou mezi nohama trefil horní růžek branky. O chvíli později už mu skákal na záda i gólman Rittich, který stál tentokrát na té správné straně.