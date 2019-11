Carolina má v poslední době jednu velkou jistotu. Když se do její branky na domácím stadionu postaví český gólman Petr Mrázek, může se těšit na oslavy vítězství. Platilo to i v utkání s Detroitem, který tým Hurricanes vyhrál 7:3. "Prodloužil jsem svoji sérii patnácti domácích výher. Ta proti Detroitu se počítá speciálně, vždyť jsem tam dlouhé roky působil. O to je pro mě cennější," hlásil ze zámoří nadšený Mrázek.