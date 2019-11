Už neřádí jen David Pastrňák, který v nejlepší hokejové lize světa momentálně okupuje čelo pořadí střelců i produktivity, ale NHL si pomalu podmaňuje i jeho vrstevník Jakub Vrána. Letňanský odchovanec nasázel v neděli v prestižní zámořské soutěži svůj první hattrick, což ho rázem katapultovalo do elitní desítky kanonýrů celé ligy. A na jeho jméno se teď v Severní Americe pěje jen samá chvála.

Na letošním světovém šampionátu jej reprezentační kouč Miloš Říha v jednom okamžiku potupně posadil na tribunu, ale 23letý forvard už mohl trable z bratislavského mistrovství dávno hodit za hlavu, protože na té nejluxusnější hokejové scéně si vedle Alexandra Ovečkina a spol. začíná zvykat na status hvězdy.

„Vůbec mě to nepřekvapuje. Má to prostě v sobě," chválil českého útočníka spoluhráč z Washingtonu Lars Eller poté, co Vrána hattrickem zařídil výhru nad Calgary 4:2.

„Nečekám tedy, že by teď dával tři góly každý den, ale má v sobě talent, díky němuž se mu to může občas povést. Jak bude nabírat víc zkušeností, myslím, že od něj podobné kousky uvidíme s větší pravidelností. V lize nastřílí určitě hodně gólů," předvídá Eller.

Vrána se trefil v posledních dvou zápasech dohromady pětkrát a celkově už má v sezoně na svém kontě devět zásahů. V tabulce střelců NHL je před ním aktuálně jen osm jmen.

Na dvě trefy proti Calgary mu nahrával Rus Jevgenij Kuzněcov. V prvním případě mu při úniku dva na jednoho nachystal střeleckou pozici přesným bekhendovým pasem.

„Tohle je moje práce. Viděl jsem před ním (Vránou) volný prostor a když máte vedle sebe takového borce, kterému to tam padá, jediným vaším úkolem pak je mu naservírovat puk," vracel se ruský útočník k vyrovnávacímu gólu na 1:1.

O čtyři minuty později už slavil pražský rodák vedoucí branku. Obránce Calgary Travis Hamonic odpálil puk od Kuzněcova k Vránovi, jenž prostřelil brankáře Cama Talbota z levého kruhu pro vhazování.

Ve druhé třetině už si mohl český mladík poprvé v životě vychutnat ovace pro autora hattricku v NHL. Kuzněcov jej vyslal do brejku a český útočník po něm úspěšně dorazil za brankovou čáru svoji vlastní střelu.

„Jen jsem se snažil najít prostor pro střelu. Kuzy (Kuzněcov) pro mě udělal parádní práci. Jenom jsem zrychlil a najednou jsem byl sám v brejku," popisoval Vrána vítězný gól zápasu.

Hráči Washingtonu Capitals Tom Wilson (43), Lars Eller, Jakub Vrána a Dmitrij Orlov (9) se radují ze vstřelené branky v utkání s Calgary.

Al Drago, ČTK/AP

„Snažím se neustále tvrdě makat a pořád pracovat na své střelbě. Chci se soustředit na ty správné věci," ujišťoval kanonýr o své píli po vydařeném duelu.

Kulisu pro jeho životní zápas v hale připravilo představení trofeje pro vítěze baseballové Světové série, kterou ovládli washingtonští Nationals. Oslava hrdinů města patřičně nažhavila i hokejové fanoušky v aréně.

Podobnou věc si v opačném gradu vyzkoušeli také Capitals, kteří se na stadionu Nationals Park v roce 2018 pochlubili se Stanley Cupem. „Bylo to neuvěřitelné. Jen se mi vybavily vzpomínky, jak jsme (Stanley Cup) vyhráli. Dodalo nám to hodně energie," přiznal Vrána.