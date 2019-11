Petr Mrázek chytá kotouč do lapačky v utkání s New Yorkem Islanders.

Máte ještě nostalgické pocity, když nastupujete proti Detroitu (Carolina nad ním v pátek vyhrála 7:3), kde jste strávil více než pět let?

Já si myslím, že to není tak horké. Když jsem odešel před dvěma lety z Detroitu, tak to samozřejmě bylo něco jiného. Není to už nic zvláštního, taky mají půlku týmu jinou. Pořád dost kluků znám, ale obměna týmu byla velká. Někdy jsou zápasy vyhecovanější s kluky, které sice znám z Detroitu, ale působí už v jiných týmech.

Nikdo z bývalých spoluhráčů z Red Wings nepřijede v přerušené hře, aby vás trošku zkusil rozhodit?

Po zápase jsme se jen chvíli bavili. Detroit na tom teď není moc dobře, s pár kluky udržuju kontakt, ale že se by mě v průběhu zápasu pokoušeli nějak vykolejit, to se neděje.

Návštěva Ondřeje Pavelce vám ale vyloženě prospívá. Jak dlouho u vás ještě zůstane? Do konce roku? .

(Směje se) Ondra dorazil s naším kamarádem asi na devět dnů. Podívat se na hokej, ale hlavně zahrát si golfíček. Taky jsem si s nimi zahrál a doufám, že ještě nějaký golf stihneme, než odletí domů.

Nehecujete Pavelce, aby se ještě zkusil vrátit? A on sám nemá tyhle myšlenky, když vidí zblízka zápasy NHL?

To už ne. On toho dokázal dost, hokej mu podle všeho nechybí. Takže hraje golf a užívá života.

Podle vašich výkonů je jasné, že sebevědomí z minulé sezony jste si přenesl do té nové. Máte sedm výher z devíti zápasů, víc jich vychytal jen Fleury z Vegas. Cítíte podobnou radost z hokeje, jako loni koncem základní části, kdy jste táhl Hurricanes do play off?

Hodně věcí před minulou sezónou se pro mě změnilo. Já jsem rád, že v těch výkonech pokračuju a náš tým má taky o dost víc zkušeností, než měl loni. Předvádíme většinou výkony, jaké si přejeme. Sezona je ale strašně dlouhá a mužstva jsou vyrovnaná. Potřebujeme tu úroveň držet.

Na vaše zápasy chodí do PNC Areny v průměru o 1300 fanoušků víc než předešlou sezónu, takže diváky entuziasmus neopustil...

Hala je více naplněná a lidi nás ženou v každém zápase. Je to všechno vyhecované fanoušky, kteří si to moc užívají. A mě v brance ta atmosféra vždycky povzbudí. Věřím, že těch výher přidáme ještě hodně.

Nedávno jste vychytal svou 20. nulu v kariéře, což mj. znamená, že už nejste žádný nováček. Vybavíte si z těch dvou desítek čistých kont to pro sebe nejzásadnější?

Určitě to první v Edmontonu, kde jsme vyhráli s Detroitem 5:0. Dal bych těch nul dohromady asi i víc, ale tahle pro mě byla speciální. Pro mě tehdy přišla včas, tak jen doufám, že jich ještě pár přidám.

NHL před pár dny ohromil neuvěřitelný gól, který zpoza branky s pukem na zvednuté hokejce do sítě Calgary vstřelil váš spoluhráč Andrej Svečnikov. Tušil jste, že má něco podobného za lubem? Nachytal vás taky tímto způsobem někdy při tréninku?

On tyhle věci zkouší neustále. Je to dítě, které se tím baví. Je mu teprve devatenáct let, vymýšlí různé finty a kraviny. Tohle se v té rychlosti strašně špatně chytá. On ale v zápasech určitě ještě něco předvede, to se nebojím.

Pro gólmana to musí být v současné době mnohem těžší, když proti němu nastupují hráči, kteří pořád vymýšlejí nějaká netradiční zakončení. Těch mimořádných gólů padá spousta.

Mladí kluci mají ohromný rejstřík. Musím si dávat velký pozor, ale abych se zabýval jen tím, jestli to někdo na mě nebude zkoušet od zadního mantinelu, taky nejde. Gólman potřebuje udržet koncentraci 60 minut a nemůže myslet jen na jednu věc.

Jedním z těch mladíků, kteří překypují sebevědomím, je bostonský David Pastrňák. Možná je pro vás fajn, že ho potkáte na ledě až za měsíc...

Přesně tak. Věřím, že se zastaví aspoň proti nám. Bodů už má dost, tak si proti nám může dát pauzu... Já ale věřím, že takhle bude pokračovat. Má na to, aby vyhrál bodování, nebo nejlepšího střelce. To by bylo vynikající. Proti nám by ale Pasta mohl trochu zvolnit.

V Carolině máte nového gólmanského parťáka Jamese Reimera. Jak vychází v porovnání s veteránem Curtisem McElhinneym, se kterým jste si tak rozuměl v minulé sezoně?

Jo, nemůžu si stěžovat. S Macem jsme byli zadobře, to všichni věděli, ale i s Reimsem mám hodně dobrý vztah.

Brankář Caroliny Hurricanes Petr Mrázek si v utkání NHL proti Chicagu Blackhawks připsal čisté konto.

Šanci v Hurricanes už dostal i Martin Nečas a zatím to vypadá, že si se spoluhráči v lajně docela sednul, souhlasíte?

Hraje s Dzingelem a s Finem Haulou, který přišel z Vegas. Jsem rád, že Neči dostal šanci zůstat nahoře a ukázat, že na to má. Když zapracuje na maličkostech a nabere zkušenosti, tak bude jen lepší. Předvádí dobrý hokej, má nějaké góly a nahrávky. To je potřeba.

Máte ho ještě v podnájmu jako na začátku minulé sezóny?

Už ne. Týden. Od té doby, co je tu Ondra Pavelec, tak je Neči u sebe v bytě. A asi je taky rád, že má svůj klid. Byl u nás dva měsíce, ale naprosto v pohodě. Jsem rád, že jsem mu mohl takhle pomoct.