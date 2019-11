Český hokejový obránce Radim Šimek se v pondělí vrátil do prvního týmu San Jose Sharks z farmy, kde se rozehrával po doléčení zraněného kolena. Sedmadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi nastoupil za San Jose Barracuda v nižší soutěži AHL ve dvou zápasech a připsal si dvě asistence. Poprvé v sezoně by měl za Sharks nastoupit v dnešním utkání proti Chicagu.

Radim Šimek se vrací do NHL.

Šimek byl mimo hru od 12. března, kdy si v duelu ve Winnipegu přetrhl postranní i zkřížený vaz v pravém koleně a následně se podrobil operaci. V minulé sezoně v NHL debutoval a připsal si v 41 zápasech devět bodů za gól a osm asistencí.

Do zámoří odešel Šimek z extraligového Liberce v roce 2017, kdy uzavřel jako nedraftovaný volný hráč se San Jose roční dvoucestnou smlouvu. Celý ročník strávil na farmě a za San Jose Barracuda v něm sehrál 67 duelů s bilanncí 27 bodů (7+20). Ve čtyřech utkáních play off účastník mistrovství světa z let 2016 a 2017 nebodoval.