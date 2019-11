Radek Faksa slaví gól do sítě Colorada

Patnáct zápasů odehrál Boston v letošním ročníku NHL, patnáctkrát se trefila jedna z jeho největších hvězd - David Pastrňák. K tomu přidal havířovský rodák stejný počet asistencí. Svým zatím posledním zásahem vyrovnával v zápase proti Montrealu na 1:1, když využil po pěti sekundách střelou z voleje přesilovou hru.

Více ze hry však měli tentokrát domácí Canadiens, kteří už po první třetině vedli 3:1. Hosté stihli ve druhé části dvoubrankový náskok smazat, Montreal avšak přesto odcházel po čtyřiceti minutách do šaten s vedením 4:3.

VIDEO: Sestřih zápasu Montreal - Boston

Dramatická bitva pokračovala v třetí třetině vyrovnávací brankou Kuralyho, rozhodující moment však přišel v 50. minutě utkání, kdy Chiarot rozhodl o výhře Canadiens 5:4.

Faksa zářil v dresu Hvězd

Dallas jede. Stars si výhrou nad Coloradem 4:1 připsali už čtvrtý vítězný zápas v řadě a hlavní podíl na dalším triumfu měl český útočník Radek Faksa.

Domácí šli do vedení už po 19 sekundách hry, když se prosadil Dickinson. O pět minut později se poprvé dostal ke slovu opavský rodák, který využil závaru před Grubauerovou brankou a zvýšil na dvoubrankový rozdíl. Hosté 36 sekund před koncem úvodní periody Compherem snížili, to však byl jejich první a poslední střelecký zápis.

Těsně po polovině utkání opět ukázal pohotovost před brankou Faksa, který dorazil Klingbergovu střelu v přesilové hře a zvýšil na 3:1. Skóre pak uzvařel v 47. minutě čtvrtý gólem Perry.

VIDEO: Sestřih zápasu Dallas - Colorado

Vegas rozhodlo v oslabení

Jen tři branky viděli fanoušci v Columbusu. Do vedení šli jako první hosté z Las Vegas, když se 45 sekund před koncem úvodní části prosadil Smith. Domácí se z vyrovnání radovali v 26. minutě díky Jennerově trefě. Rozhodující úder však přišel v nejméně očekávaný moment. V 38. minutě obranu Modrých kabátů zaskočil při vlastním oslabení opět Reilly Smith a rozhodl tak o těsném vítězství Rytířů 2:1.

VIDEO: Sestřih zápasu Columbus - Vegas

Rozjetí Islanders znovu slaví

Neuvěřitelnou fazonu si drží hokejisté Islanders, když vyhráli svůj desátý zápas v řadě. Tentokrát si poradili s Ottawou 4:1 a v tabulce Východní konference jsou již na třetím místě.

Do vedení šli sice jako první Senátoři, když se ve vlastním oslabení prosadil v 8. minutě Pageau, pak však již vládli domácí. Do konce první třetiny vyrovnal Clutterbuck, ve druhé části z nájezdu vstřelil vítězný gól Bardreau a v závěrečné části jistili další body pro Islanders Cizikas také ve vlastním oslabení a Bailey.

VIDEO: Sestřih zápasu Islanders - Ottawa





Flyers rozhodli ve třetí třetině

Domácí Philadelphia však v zápase s Carolinou do vedení v 4. minutě, když přesilovou hru využil Couturier. Hosté v 27. minutě díky Wallmarkovi vyrovnali, Flyers si však rozhodující úder nechali do závěrečné části, kdy Mrázka v brance Hurikánů překonali Konecny, Farabee a Giroux a rozhodli tak o vítězství Letců 4:1. Jakub Voráček se tentokrát do statistik nezapsal.

VIDEO: Sestřih zápasu Fleyers - Carolina





Mizérie Kings pokračuje

Hokejisté Los Angeles pokračují v hodně rozpačitém úvodu sezony. Kings nenavázali na své poslední vítězství nad Chicagem a podlehli ve svém patnáctém zápase letošní sezony Torontu 3:1. Nejhorší tým Západní konference přitom začal slibně, když se jako první ujal po brance Iafalloa v 26. minuty vedení. Javorové listy však v 34. minutě díky Kerfootovi vyrovnali a po trefách Matthewse a Nylandera v závěrečné části slaví výhru 3:1.

VIDEO: Sestřih zápasu Los Angeles - Toronto

Více informací připravujeme.