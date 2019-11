Před pár lety nosili fanoušci Montrealu trička s nápisem, který Zdeno Chárovi přál smrt a pískali na něj, i když přijel do města společně s výkvětem NHL na Utkání hvězd. V úterý večer se však kapitán Bostonu dočkal v hokejové Mekce překvapivé satisfakce. V Bell Centre se slovenskému obrovi při jeho 1500. utkání tleskalo vestoje.

Ta chvíle přišla už v polovině první třetiny, když hlasatel oznámil Chárovo zápasové jubileum. Ortodoxní publikum Canadiens spustilo aplaus a lehce dojatý lídr Bruins mával tribunám, které ho před osmi lety proklínaly po faulu na Maxe Paciorettyho, jenž to odnesl těžkým otřesem mozku a zlomeninou obratle.

„Od diváků to teď bylo skvělé gesto, na které jen tak nezapomenu," řekl Chára po zápase, který mu však zkazil i jeho krajan Tomáš Tatar, jenž gólem přispěl k výhře Montrealu 5:4.

Chára dorazil na patnáctistovku jako 21. hráč v historii NHL, z Evropanů odehráli větší počet utkání jen Jaromír Jágr (1733) a Švéd Nicklas Lidström (1564). Všech pět beků s 1500 zápasy na kontě je už Hokejové síni slávy a trenčínský rodák tam po konci kariéry podle všeho zamíří taky.

Jenže dvaačtyřicetiletý Chára končit nehodlá. A proč taky, když je pořád konkurenceschopný. Marián Gáborík o něm před časem řekl, že když naskočí na led, tak to hned poznáte, protože se setmí. Když si vás Chára vezme u mantinelu do péče, tak to dost bolí.

„Zdenova síla je neskutečná. Zároveň ale nechce soupeře zranit. Když do něj jdete tvrdě ale čistě, tak to přijme. Pokud však bezdůvodně napadáte jeho spoluhráče, pak můžete počítat s reakcí," řekl bývalý kapitán Bruins Johnny Bucyk, který se řadí k Chárovým blízkým přátelům.

Chára obstál v bitkách i s těmi největšími rváči, kteří v NHL postupně vyklidili pole. David Kočí si jistě vzpomene, jak mu rána slovenskou pěstí roztrhla nos a on pak končil v krvavé lázni.

Zatímco Chárovi někdejší spoluhráči z národního týmu jako Miroslav Šatan nebo Jozef Stümpel nastoupili na funkcionářskou dráhu, pro 206 cm vysokého beka je zábavnější dřina v tělocvičně.

Chára si v přípravě ordinuje titánské dávky, které by kdekterého hokejistu úplně odrovnaly. Když slovenský veterán v přípravném kempu dělal shyby, shlukli se kolem něj spoluhráči a žárlivě zírali.

„Trénuju tvrdě každé léto a přípravu obětuji tomu, abych mohl hrát klidně i 30 minut za zápas, když je to potřeba," prohlásil Chára, který se obdivuhodně přizpůsobil novým trendům i rychlosti soupeřů. Jeho poziční hra je pořád účinná, se třinácti plusovými body je druhý v celé NHL...

„Je třeba pořád pracovat na tom, abyste se dokázali co nejrychleji otáčet a nenechat se nějakým způsobem vytáhnout do pozic, které by vás mohly ohrozit," řekl před časem pro Sport.cz Chára.

Navíc je i příkladem neskutečné obětavosti, v letošním finále NHL hrál mj. se zlomenou čelistí. Další zranění ani nepočítal.

„Chára je dar," prohlásila bostonská legenda Ray Bourque. „Pokud jde o soutěživost, tak na stupnici od 1 do 10, jsem jedenáctka," pousmál se jubilant. Tak kolik sezon ještě slovenský přírodní úkaz v NHL vydrží?